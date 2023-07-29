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Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan da akıma uydu: Biri Barbie mi dedi?

Güncelleme Tarihi:

#Sümeyye Aydoğan#Barbie#Dönence
Dönencenin Gecesi Sümeyye Aydoğan da akıma uydu: Biri Barbie mi dedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:37

Barbie çılgınlığı dizi setlerine ulaştı. Son Barbie, Kanal D’nin sevilen dizisi “Dönence”nin yıldızı Sümeyye Aydoğan oldu.

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HER YER PEMBE

Hollywood yıldızları Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrol oynadığı sinema filmiyle başlayan “Barbie” akımı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kıyafetlerden sahnelere her yer pembelere bürünürken, akıma katılan son isim Sümeyye Aydoğan oldu.

Dönencenin Gecesi Sümeyye Aydoğan da akıma uydu: Biri Barbie mi dedi


FOÇA’DA BİR GÜZEL

Kanal D’de salı akşamları yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen “Dönence” dizisinde ‘Gece’ karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, bu kez ‘Barbie’ kılığında objektif karşısına geçti.

Dönencenin Gecesi Sümeyye Aydoğan da akıma uydu: Biri Barbie mi dedi

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Pembelere bürünen güzel oyuncu, dizinin çekimlerinin yapıldığı Foça’nın etkileyici güzellikteki sahillerinde poz verdi.

Dönencenin Gecesi Sümeyye Aydoğan da akıma uydu: Biri Barbie mi dedi

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#Sümeyye Aydoğan#Barbie#Dönence

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