Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan da akıma uydu: Biri Barbie mi dedi?

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HER YER PEMBE



Hollywood yıldızları Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrol oynadığı sinema filmiyle başlayan “Barbie” akımı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kıyafetlerden sahnelere her yer pembelere bürünürken, akıma katılan son isim Sümeyye Aydoğan oldu.

Kanal D’de salı akşamları yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen “Dönence” dizisinde ‘Gece’ karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, bu kez ‘Barbie’ kılığında objektif karşısına geçti.

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Pembelere bürünen güzel oyuncu, dizinin çekimlerinin yapıldığı Foça’nın etkileyici güzellikteki sahillerinde poz verdi.