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Dönence’nin çekimleri başladı

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#Dönence#Kanal D#Yaz Dizisi
Dönence’nin çekimleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 15:17

Kanal D’nin, yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği yeni dizisi Dönence sete çıktı.

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Didem İnselel, Sümeyye Aydoğan ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin sahneleri ile İstanbul Maltepe’de başlayan çekimler İzmir Foça’da devam edecek. Dönence’de Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesi ekrana gelecek.

Dönence’nin çekimleri başladı

Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi,Can Kızıltuğ,Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence’nin çekimleri başladı

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Dönence, muhteşem güzelliği ile Foça’da…

Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence’nin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu otururken, hikayesini ise Nuray Uslu kaleme alıyor.

 Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

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#Dönence#Kanal D#Yaz Dizisi

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