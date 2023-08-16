Dönence'de duygulandıran veda: Ölüm bizi ayıramaz!

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Sahil güvenlik ekipleri Özgür’ün teknesini balık kaçakçılığı yaptığı üzerine aramak istedi. Yapılan aramada kutu boş çıktı.

Özgür, Gece’ye kaçak balık taşıdığını itiraf etti. Tekneye binmeden önce balıkları boşalttığını söyleyen Özgür, ‘ihbar olacağını biliyordum’ dedi.

Gece, neden bu işi yaptın diye Özgür’e sordu.

‘Harun abiye borçlu kalamam, babam beni bu konu da uyardı’

Ceren’i hastaneye ziyarete giden Emir, Sera ile karşılaştı. Sera, Emir’e neden Ceren’le bu kadar ilgilendiğini sordu.

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Miro da ‘Arif Amca istediği için buradayım' cevabını verdi. Sera ise ona inanmadığını söyleyip, ‘Bu kızla ilgilenmenin iki nedeni var, ya Ceren’e aşık oldun ya da bu kazayı sen yaptın’ sözleriyle Emir’i suçladı ve yaşananları Gece’ye anlatmaya karar verdi.

Sera, Gece’yi arayıp Emir hakkında acil konuşmaları gerektiğini söyledi. Gece’yi Fatma Baba’nın mekanına çağırdı.

Ameliyata girmeye hazırlanan Cem, vekâlet işleri için avukatıyla görüştü. Cem’i arayan kızı, Özgür için iş bulması konusunda yardım istedi.

BEN SANA AŞIK OLDUM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaza sonrası felç kalan Ceren bir daha yürüyemeyeceğini öğrendi. Sinir krizi geçiren Ceren, karşısında Emir’i görünce daha da sinirlendi.

‘Sakat değilim ben’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Ceren’in zor anları izleyenleri duygulandırdı.

Ceren’in babası Arif, Emir’den kızını yalnız bırakmamasını istedi. Emir, Ceren’in yanına gidip onu yürüteceğine söz verdi.

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Ceren ise ‘bu şüpheyi içimde taşıyamıyorum artık’ sözleriyle ‘kazadan sonra yanıma geldin değil mi, o gece kazayı yapan benim’ dedin karşılığını verdi.

Emir ise o gece kabus gördüğünü söyleyip ‘ben sana aşık oldum’ diyerek Ceren’in kafasını karıştırdı.

“Bana bunu yapan pisliği bul, cezası neyse çeksin istiyorum söz ver bana Emir”

Balık kaçakçılık işinden vazgeçen Özgür, Fikret’e artık bu işi yapmayacağını söyledi. Fikret, Harun’u arayıp Özgür’ü şikayet etti.

Fikret ile bir araya gelen Harun, yeni plan üzerinde çalıştı. İkili Özgür ve Gece’yi ayırmak için neler yapabilecekleri üzerine konuştu.

Cem, Harun’u arayıp bir konuda kendisine yardımcı olmasını istedi. Gece, Gülce ve Verda için ayrı hesaplar açan Cem, Özgür’ün hacze düşen teknesi için de bütçe ayırdı.

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Sera, Gece ile buluşup Emir üzerine konuştu. Sera, Miro’yu öyle görünce üzüldüğünü söyledi. Gece’yi arayıp İstanbul’a dönme kararı aldığını ileten Emir, eski sevgilisiyle son kez buluşmak istedi.

CEM, ÖZGÜR'ÜN BORCUNU KAPATTI

Cem, Harun ile yüz yüze gelip Özgür’ün borcunu ödemek istediğini söyledi. Harun ise böyle bir şeye gerek olmadığını, Özgür’ün babasıyla çok yakın arkadaş olduklarını Cem’e anlattı. Cem ise borcu ödemeye karar verdiğini ve ödeyeceğini söyledi.

BİR ERKEĞİ BU DURUMA DÜŞÜRMEK DOĞRU DEĞİL! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür’ü ziyaret eden Harun, Cem ile buluştuğunu söyledi;

‘Cem bana olan tekne borcunu ödedi, yarın gidip tekneyi senin üzerine yapacağım. Cem’i kızı uyarmış galiba kızı senden hoşlanıyor, bir erkeği bu duruma düşürmek pek doğru değil’ sözleriyle Özgür’den Gece ile olan ilişkisini sorgulamasını istedi.

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Cem, ameliyattan önce ailesi için özel bir video çekti.

EMİR İLE GECE VEDALAŞTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Emir ile tek başına buluşmaya giden Gece ‘onca yılın hatırına düzgün veda edelim istedim’ sözleriyle eski sevgilisi veda etmek istedi ama Miro ‘senin aşkın bitmiş olabilir, benim ki asla bitmeyecek’ sözleriyle Gece’yi köşeye sıkıştırdı.

‘Seviyor musun o herifi’ diye soran Emir, Gece’den cevap beklerken Özgür’ün aramasıyla şaşkınlık yaşadı.. Özgür, Gece’yle acil konuşması gerektiğini söyledi.

Emir, Gece ile buluşmasında Özgür’ü kötüledi.

O adama sakın güvenme

Eski sevgilisine veda ederken gözyaşlarına boğulan Emir, son kez Gece’ye sarılmak istedi.

Hoşçakal ilk gençliğim

Verda kızı Gülce’ye Cem’in iki hafta evden uzakta olacağını İstanbul’a gittiğini söyledi. Gülce de bunu anlayışla karşıladı.

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Özgür’ün yanına giden Gece ne olduğunu sordu.

‘Babam yüz bin lira borcumu kapatmış’ sözlerini duyunca hemen babasını aradı ama ulaşamadı. Özgür ise Gece’ye bu konu hakkında bilgisi olup olmadığını sordu. İkili tartışırken Sera ve Berkay da onlara katıldı.

GECE AİLESİNE REST ÇEKTİ

Verda, Sera ve Gece’nin üniversite sonuçlarını birlikte öğrendi. İlk 100 bine giren Gece büyük heyecan yaşadı. Sera da 210 bine girip istediği puanı aldı.

Verda kızının aldığı puanı Cem ile paylaştı ve Gece adına üniversite planları yapmaya başladı.

Sera, Gece’ye üniversiteyi İzmir’de okumaya karar verdiğini söyledi. Gece’yi de İzmir’de okuması için ikna etmeye çalıştı.

Gece ise İstanbul’da okumayı istediğini hayallerindeki okulun orada olduğunu belirtti. Verda kızı için üniversite araştırması yaptı, Gece’nin akademisyen olması için okullar buldu.

Gece ‘ben senin kariyer planlamanı gerçekleştirmeyeceğim’ sözleriyle annesine tepki gösterdi. Anne kız tartışma yaşadı. Gece müzisyen olması için babasını arayıp destek istedi. Kızının müzisyen olmasını destekleyen Cem tek ricam var ‘İzmir’i düşün’ dedi.

Gülce de ablasının İzmir’de kalmasını isteyince Gece öfkelendi ve ailesine rest çekti.

GÜLCE'NİN ZOR ANLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Alican’la konuşan Gülce ablasının üniversiteye İstanbul’a gideceğini söyledi tek kalmaktan korkan Gülce’ye Alican destek oldu. ‘Sen her şeyi yaparsın’ diyen Alican Gülce’yi cesaretlendirdi.

Gülce de tek başına dondurma almak için dışarı çıktı. Gülce’yi takip eden Cem kızının sinir krizi geçirdiği anlara şahit oldu. Tam kızına yardıma gidecekken Fatma Baba, Gülce’nin imdadına yetişti.

Kafasını dağıtmak için Sera ile sahile giden Gece, Özgür ve Berkay’ın ziyaretiyle şaşkınlık yaşadı.

Özgür’le baş başa kalan Gece olanlar üzerine konuştu. Babasının borcunu neden ödediğini bilmediğini söyleyen Gece, Özgür’le dertleşti.

GECE AŞKINI İTİRAF EDEMEDİ -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Üniversite tercihi için ne yapacağına karar veremediğini Özgür’le paylaşan Gece aşkını itiraf edecekken vazgeçti. İkili aralarındaki buzları eritti. Ekip birlikte denize girip keyifli anlar yaşadı.

Emir ise İzmir’den kaçmanın yollarını ararken babasından beklemediği bir telefon geldi ve babası Yunanistan'a kaçması için yardım edeceğini söyledi.

CEM SIRLARINI ÖZGÜR'E EMANET ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cem ailesi için çektiği veda videosunu hazırladı. Son olarak Özgür’le bir araya gelen Cem, hazırladığı kutuyu Özgür’e emanet etti.

Ailemden sonra en güvendiğim insan sensin

Eve dönen Gece annesini ağlarken buldu. Gülce ‘abla ben bugün tek başıma dondurmacıya gittim’ dedi. Başından geçenleri ablasına anlatan Gülce ‘ben her şeyi seninle yapmak istiyorum ama sen olmayınca yapamadım’ sözleriyle ablasını zor duruma düşürdü. Gece ise annesinden özür diledi.

Özgür, Cem’in bıraktığı kutuyu açtı. İçinde usb bellek bulan Özgür hemen Cem’i aradı. Telefonun kapalı olduğunu anlayan Özgür belleği takıp izledi

Kardeşiyle birlikte Gece’lere gitmeye karar veren Özgür, Sera’dan arabasının anahtarını aldı. Rüzgar’ı Verda’ya emanet eden Özgür, doktorun soyadını öğrenip Cem’i bulmak için yola çıktı.

Doktoruyla hastaneye giden Cem ameliyat öncesi son hazırlıkları da tamamladı. Operasyon öncesi tek başına kalan Cem eski günleri hatırladı.

GÜLCE BABASININ VEDASINI İZLEDİ

Rüzgar abisinden gizlice masanın üzerinde duran belleği aldı ve Gülce’ye verdi. Gülce’ye bellekte yunus videoları olduğunu söyleyen Rüzgar görüntüleri izleme teklifinde bulundu.

Belleği bilgisayara takan Gülce, karşısında babasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Babasının veda konuşmasını dinleyen Gülce 'ölüm bizi ayıramaz' sözlerini duyunca gözyaşlarına boğuldu.