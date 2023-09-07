×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Dönence yeni gününde yeni bölümü ile ekrana geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Dönence#Yeni Sezon#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 11:43

Kanal D’nin, D Media imzalı, başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun paylaştığı yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Dönence, artık çarşamba akşamları seyirciyle buluşacak. 13 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin 10’uncu bölümüne Özgür ve Gece arasında yaşanan samimi görüntüler damgasını vuracak.

Haberin Devamı

Özgür, mutfakta çalıştığı anda parmağını kesince Gece, ona pansuman yapar. Özgür ve Gece arasında bir duygusal anlar yaşanır. Öte yandan Gülce'nin ailesinde ayrılma durumu annesi ve babasını kahreder. Tüm bunlar yaşanırken Gece, İstanbul'a Konservatuar sınavlarına gideceğini söyler.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu Dönence’nin oyuncu kadrosunda; Emre Kınay, Didem İnselel, Atakan Hoşgören, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan ve duygu yüklü yeni bölümü ile 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…
 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dönence#Yeni Sezon#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!