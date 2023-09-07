Dönence yeni gününde yeni bölümü ile ekrana geliyor

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Özgür, mutfakta çalıştığı anda parmağını kesince Gece, ona pansuman yapar. Özgür ve Gece arasında bir duygusal anlar yaşanır. Öte yandan Gülce'nin ailesinde ayrılma durumu annesi ve babasını kahreder. Tüm bunlar yaşanırken Gece, İstanbul'a Konservatuar sınavlarına gideceğini söyler.



Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu Dönence’nin oyuncu kadrosunda; Emre Kınay, Didem İnselel, Atakan Hoşgören, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan ve duygu yüklü yeni bölümü ile 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

