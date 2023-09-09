×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Dönence yeni gününde izleyicisi ile buluşuyor…Yeni bölümünden yeni kareler…

Güncelleme Tarihi:

#Dönence#Kanal D#Yeni Sezon
Dönence yeni gününde izleyicisi ile buluşuyor…Yeni bölümünden yeni kareler…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 10:43

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Dönence, yeni gününde izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

Haberin Devamı

Yaz boyunca seyircinin gözdesi olmaya başaran Dönence, 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren artık her çarşamba yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Dönence yeni gününde izleyicisi ile buluşuyor…Yeni bölümünden yeni kareler…

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin oyuncularının setteki neşeli anları objektiflere yansıdı. Kamera arkasına yansıyan eğlenceli görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Dönence yeni gününde izleyicisi ile buluşuyor…Yeni bölümünden yeni kareler…

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Berfin Ant Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Haberin Devamı

Dönence yeni gününde izleyicisi ile buluşuyor…Yeni bölümünden yeni kareler…

Dönence heyecan dolu yeni bölümü ile 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dönence#Kanal D#Yeni Sezon

BAKMADAN GEÇME!