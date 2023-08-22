Dönence yeni bölümüyle ekrana geliyor…

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Her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Dönence’nin yedinci bölümünün özeti şöyle;

Babasının kendisine veda ettiği video kaydını izleyen Gülce bir ipucu yakalayarak onun yanına gitmeye karar verir, Rüzgar’ı da alarak kimseye bir şey söylemeden evden çıkınca işler karışır. Kızının kaybolduğunu öğrenen Cem ise ameliyat masasından kalkarak hayatını tehlikeye atar. Verda kızının kayboluşuyla hem anneliğini sorgular hem de kendisini bu süreçte çok yalnız hisseder. Peki aileyi daha ne gibi büyük sorunlar beklemektedir? Miro, kaçmak için çırpınırken yaptığı kazanın bedelini tutuklanarak öder ve babası ile ilgili acı gerçekle yüzleşir. Harun’un planları tek tek işlemeye devam ederken bu planların içine Miro’yu da dahil edecek midir?



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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle 22 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…