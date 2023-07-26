Dönence son bölüm izleme ekranı | Dönence 4. son bölüme Özgür ve Gece'nin yüzleşmesi damga vurdu! İşte yeni bölüm fragmanı!

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Dönence son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde; Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı, Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş gibi isimleri kadrosuna bulunduran Dönence'nin 25 Temmuz tarihli son bölümünde aldığı kötü haber yüzünden morali bozuk olan Emir, Fatma Baba’nın mekanına gitti. Berkay’la tartışan Emir’i Sera ayırdı. Kardeşi Gülce’yi, Alican’la bir araya getireceğine söz veren Gece, Özgür’den yardım istedi. İşte, Dönence 4. bölüm izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

DÖNENCE 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Temmuz Salı günü yayınlanan Dönence dizisinin 4. bölümde Gece, Özgür'ün kendisi için ne düşündüğünü sorgularken Özgür, Gece'ye olan aşkını itiraf edecek mi?

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Alican’la görüşemediği için umutsuzluğa kapılan Gülce’yi bu karmaşık duygularından çıkaracak olan Gece bir plan yapar. Gülce'den özür dileyen Gece, kardeşiyle arasındaki bağı güçlendirebilecek mi? Gece'nin çabalarıyla Alican, Gülce'yle buluşmayı kabul eder ve Alican ve Gülce bir araya gelir. Gülce'nin heyecanı Alican'ı görünce daha da artar. Gülce ve Alican'ın ilk buluşmasında neler olacak?

Gece’nin babasından sakladığı sır ikilinin arasına duvarlar örmesine neden olur. Gece, yaşanan bu durumu düzeltmek için Özgür ve Rüzgar'ı da davet ettiği bir yemek organize eder ve herkesi yıkan bir gelişme yaşanır. Cem'in aniden bayılması herkesin panik olmasına neden olur. Gece'nin Gülce'yle spor kulübünde tartıştığını öğrenen Verda, Gece'yi hemen yanına çağırır. Gece, hiç beklemediği bir çıkışla karşı karşıya gelir. Verda, Alican konusunda Gece'nin üzerinde gider ve Gece'nin Gülce'den uzak durmasını söyler. Gece, tartışmanın içinde daha önemli şeyler de öğrenir ve evi terk eder.

Harun, Özgür'e gelen haciz borcunu öder ve Özgür'ün teknesini geri aldığını söyler. Özgür, gururunu hiçe sayamaz ve Harun'a borcunu ödemek için Serkan'ın baskı kurduğu kaçakçılık işini yapmaya karar verir. Özgür, büyük bir çıkmaza girecektir.

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Özgür, Gece'nin yanında Miro'yu görmeye dayanamaz ve Gece'ye aşık olduğunu anlar. Gece ise Cem'in Özgür'le kendisi hakkında plan yaptığını öğrenince hesabını sorar. Özgür, Gece'den uzak durması gerektiğini düşünür. Gece'nin hırçın çıkışlarıyla ikili arasında tansiyon iyice yükselir. Gece, Özgür'den nefret ettiğini gözyaşları içinde haykırır.

DÖNENCE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Dönence 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gece ile Özgür arasında ipler geriliyor!

Gece, Özgür'e çok ağır konuşuyor ve yalnızca Gülce için Özgür ile muhatap olduğunu söylüyor. Özgür ise duydukları karşısında altta kalmıyor. Öte yandan Özgür'ün yanına giden Miro, onunla kavgaya tutuşuyor. Tüm bunlar olurken denize açılan Gülce ve Rüzgar tehlikeli anlar yaşıyor. Gülce denize düşüyor ve çırpınmaya başlıyor. Rüzgar'da Gülce'nin peşinden denize atlıyor. Peki, Gülce ve Rüzgar'a ne olacak?