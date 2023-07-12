Dönence son bölüm izleme ekranı | Dönence 2. bölümde şoke eden kaza! İşte yeni bölüm fragmanı

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Dönence son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde; Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı, Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş gibi isimleri kadrosuna bulunduran Dönence'nin 11 Temmuz tarihli son bölümde, Miro ve Gece arasında da Özgür yüzünden kıskançlık krizleri yaşanırken, Özgür ve Miro arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve jandarmanın gelişiyle Miro, büyük şokla karşılaştı. İşte, Dönence 2. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

DÖNENCE 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Temmuz Salı günü yayınlanan Dönence dizisinin 2. bölümde Gece ve Özgür daha çok bir araya gelmek zorunda kalır.

Miro ve Gece arasında da Özgür yüzünden kıskançlık krizleri yaşanmaktadır. Gece'nin Miro'ya isyan ederek ağlaması, ikilinin arasındaki gerilimi azaltır. Gece, Özgür'le olan yakınlaşmasını nasıl açıklayacak? Gülce'nin kaybolmasıyla olaylar hızla gelişir. Gülce, Alican'ın yanına gitmek için Otogar'a gider, otobüse binerken telefonunu düşürür. Kimse Gülce'ye ulaşamaz. Sera, ısrarla Gülce'nin telefonunu arar ve telefonu bulan bir adamla konuşur. Telefonu almak için otogara giderler.

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Gülce'nin Alican'ın yanına gitmeye çalıştığını öğrenirler. Bu sırada Gülce, otobüste bir grup yüzünden rahatsız olur ve iner. Bir markete gider, market çalışanı, Gülce'nin sıkıntılı olduğunu anlar ve yardım etmek ister. Gülce annesini arar ve marketin adresini verir. Gece ve diğerleri Gülce'nin yanına giderler. Gülce'yi buldukları için rahat bir nefes alırlar. Miro, Gece'ye kıskançlık yapmaya devam edince ikili yine gerilir. Bir de üstüne ailesiyle tartışan Miro öfkeyle motoruna biner. Hızla girdiği virajlı yolda karşısına çıkan bir kıza çarpar.

Gülce annesini arar ve marketin adresini verir. Gece ve diğerleri Gülce'nin yanına giderler. Gülce'yi buldukları için rahat bir nefes alırlar. Bu sırada Özgür'ün Gece'ye verdiği tavsiyeler Gülce ve Gece'nin sarılmasını sağlayınca Gece, Özgür'e minnet duyar.

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Özgür, Miro'nun yaptığı kazayı duyunca Gece ve Sera'nın yanına gider. Miro'nun kazayı anlatma şekli Özgür'e inandırıcı gelmez ve Özgür, Miro'dan şüphelenir. Miro, Özgür'ün çıkışlarından ve sorularından sıkılınca ikili burun buruna gelir. Özgür ve Miro arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşür ve jandarmanın gelişiyle Miro, büyük şokla karşılaşır.

DÖNENCE 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Dönence 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Özgür ile Gece yakınlaşıyor!

Gece Miro ile kavga eden Özgür'e pansuman yapar. İkili arasında samimi anlar yaşanır. Bunu gören Miro, Özgür'ü kıskanır ve Gece ile tartışır. Gülce Gece'ye Alican'dan bahseder ve her şey ortaya çıkar. Öte yandan Miro, çarptığı kızla yüzleşir.

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Dönence salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!