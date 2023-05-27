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'Dönence' için özel ders aldı: Sörf hayatımda yeni bir hobiye dönüştü

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#Dönence#Caner Topçu#Kanal D
Dönence için özel ders aldı: Sörf hayatımda yeni bir hobiye dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 12:22

Kanal D yeni dizisi “Dönence” için yelken dersi alan Caner Topçu’dan samimi açıklamalar…

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Kanal D’nin, yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizisi Dönence’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir Foça’nın tarihi ve bozulmamış eşsiz doğası ile ekranda görsel bir şölen yaşatacak olan Dönence’nin Özgür’ü Caner Topçu rolü için yelken dersi aldı.

Dönence için özel ders aldı: Sörf hayatımda yeni bir hobiye dönüştü

Yelken eğitimini hayatında ilk kez aldığını söyleyen oyuncu: “Eğitiminin teoride çok zor olduğunu düşündüm. Suya ilk çıktığımda çok fazla rüzgâr olduğundan kontrol edemedim ve düşüp tekrar yelkene bindim. Mantığı biraz kavradıktan sonra rüzgârı ve tekneyi kontrol etmeyi başardım. Şiddetli rüzgarlarda karar verme yeteneğimi geliştirdim. Açık denizde ise tek başıma bunun mücadelesini vermek bana ekstra heyecan kattı. Hayatımda yeni bir hobiye sahip oldum.” dedi.

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Dönence için özel ders aldı: Sörf hayatımda yeni bir hobiye dönüştü

Cannes ödüllü dizi...

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın yaptığı Dönence’nin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu otururken, senaryosunu ise Nuray Uslu kaleme alıyor. Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Didem İnselel, Emre Kınay, Ülkü Hilal Çiftçi, Ogün Kaptanoğlu, Can Kızıltuğ, Alara Bozbey, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

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#Dönence#Caner Topçu#Kanal D

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