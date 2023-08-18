“Dönence” duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor… Cem ölecek mi?

Haberin Devamı

2023 yazına damga vuran, çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ekrana gelecek yeni bölümü nefes kesecek. Yayınlanan tanıtımı ile büyük merak uyandıran dizinin yedinci bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak.

