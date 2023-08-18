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“Dönence” duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor… Cem ölecek mi?

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#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 13:11

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Dönence, heyecan ve duygu yüklü bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

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2023 yazına damga vuran, çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ekrana gelecek yeni bölümü nefes kesecek. Yayınlanan tanıtımı ile büyük merak uyandıran dizinin yedinci bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak.

“Dönence” duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor… Cem ölecek mi

Gülce, babası Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ise ameliyat olacaktır. Cem’in ameliyatı sırasında Gülce ve Rüzgar’ın yaşadığı olay her şeyin gidişatını birdenbire değiştirecektir.
“Dönence” duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor… Cem ölecek mi

Emre Kınay, Didem İnselel, Atakan Hoşgören, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Dönence, heyecan ve duygu yüklü yeni bölümü ile 22 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

 

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#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğan

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