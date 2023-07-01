Dönence 4 Temmuz Salı başlıyor… İşte çok konuşulacak karakterleri!

Haberin Devamı

Ekrana gelen tanıtımları ile izleyicinin dikkatini çeken ve büyük bir merakla beklenen dizinin çok konuşulacak karakterleri şöyle;

Sümeyye Aydoğan (Gece)





Gece’nin (19) en büyük hayali, sevgilisi Miro (Emir) ile birlikte besteledikleri şarkıları kitlelere ulaştırmaktır. Ancak tüm hayatı boyunca yaptığı gibi yine kız kardeşi için hayallerini ertelemek zorunda kalır. Ailesinin kardeşine daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlama isteği üzerine onlarla birlikte kendisini bir anda İzmir/Foça’ya taşınmış bulur. Foça’ da Gece’yi neler bekliyordur?

Caner Topçu (Özgür)





Haberin Devamı

Özgür (23), denize aşık bir kaptan olmasına rağmen, özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir gençtir. Tüm hayatını kardeşine adayan Özgür aşka da kapılarını böylece kapatmıştır. Gece’nin Foça’ya gelişiyle Özgür hayatı ıskalamaması gerektiğini fark edip, kalbine söz geçirebilecek midir?

Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce)





Gülce (17) özel gereksinimli bir bireydir. Özel durumu nedeniyle gürültü, yüksek ses, kaotik ortamlar, dokunulmakta ısrar edilmesi, mevcut ve alışkın olduğu düzenin değişmesi gibi birçok durumdan ajite olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üstün zekaya, resim ve ezber konusunda müthiş yeteneğe sahiptir. İnsanlarla iletişim kurma konusunda sıkıntılar yaşayan Gülce için Foça’ya taşınmak iyi gelecek midir?

Didem İnselel (Verda)





Verda (45) Gece ve Gülce’nin annesidir. Gülce’nin ihtiyaçları için akademik kariyerini bırakıp kendini ona adamıştır. En büyük isteği, kızı Gülce’nin, onlar olmadan da hayatta kalacak kadar güçlü hale gelmesidir. Kızı için Foça’ya taşınan Verda’yı hiç hesap etmediği sınavlar beklemektedir. Verda bu sınavların üstesinden gelebilecek midir?

Haberin Devamı

Emre Kınay (Cem)





Cem (47) Verda’nın eşi, Gece ve Gülce’nin babasıdır. Yetenekli bir mimar olması bir yana, aile babası olmak için yaratılmış gibidir. Ancak Cem’in ailesinden bile sakladığı büyük sırrı Foça’ya taşınmasıyla onu zorlamaya başlar. Yıllardır tüm zorlukların sevgi bağıyla üstesinden gelmiş ailenin hayatı Cem’in sırrı yüzünden alt üst olacak mıdır?

Doğa Karakaş (Rüzgar)





Rüzgar (17) özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür’dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir. Özgür, onunla ilgili sırrı öğrenmesiyle birlikte Rüzgar’ı neler beklemektedir?

Haberin Devamı

Atakan Hoşgören (Emir)





Emir, nam-ı diğer Miro(20) sevgilisi Gece’yle birlikte müzik yapma hayalleri kuran bir gençtir. Babası İrfan yüksek diplomat, annesi Emel ise davranış bilimlerinde uzmandır. Miro Gece’ye sürpriz yapmak için gittiği Foça’da hayatını mahvedecek bir olaya karışır. Peki Miro bu beladan kurtulabilecek midir?

Ogün Kaptanoğlu (Harun)





Harun (55) varlıklı bir iş adamı ve bir hayır severdir. Foça’da oğlu Ata ile yaşamaktadır. Oğlunun ilhamıyla, özel gereksinimli çocuklar için açtığı “Ata Sörf ve Yelken Kulübü” kasabanın çekim merkezi haline gelir.Bu kulüp sayesinde Verda ve ailesi Harun’a komşu olmuştur. Harun, Verda’nın zor anlarında en büyük destekçisi haline gelir. Bu durum Harun ve Cem arasında bir gerilime neden olacak mıdır?

Haberin Devamı

Nazlı Çetin (Sera)





Sera(19) Gece’nin liseden en yakın arkadaşıdır. Annesini kaybettikten sonra, babası başkasıyla evlenmiş ve yeni aileye Sera’yı almamıştır. Kızını paraya boğarak kendisinden uzak kalmasını sağlar. Eğlenceli, uçarı bir kız olan Sera, derinlerde babasına duyduğu öfke ve sevgi özlemini de zaman zaman yaşar. Foça, aradığı aile sıcaklığını ve sevgiyi Sera’ya verebilecek midir?

Dönence merakla beklenen ilk bölümü ile 4 Temmuz Salı akşamı Kanal D’de…