Dolunay Soysert sürprizi

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Çocuk ve gençlerin çok sevdiği ‘Masal Şatosu’nun merakla beklenen devam filmi ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’, 12 Ağustos’ta sinema salonlarında yerini alacak.

Başrolünde genç yıldız Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı ve çekimleri medeniyetlerin buluşma noktası kabul edilen Hatay’ın masalsı mekanlarında gerçekleştirilen filmin kadrosunda Dolunay Soysert de yer alıyor.

Yönetmenliği Burak Kuka’ya, senaryosu ise Erçin Sadıkoğlu’a ait olan ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’, çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesi için onları sihirli bir yolculuğa çıkarıyor. Neşe ve arkadaşlarının gizemli bir misafirle karşılaşmalarının ardından atılacakları serüven izleyicilere aksiyon ve eğlence dolu dakikalar yaşatacak.