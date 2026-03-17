Dolunay Soysert 1 ay konuşmama kararı aldırdı

Beyhan Tunçyürek Erdem, 20 yıllık eşinin kendisini Soysert ile aldattığını öne sürerek 50 milyon liralık boşanma davası açmıştı.



Aydın Erdem, ilişki iddiasını reddetmişti. Soysert de itibarını zedelediği iddiasıyla mahkemeden Beyhan Tunçyürek Erdem hakkında korunma talebinde bulundu.

Mahkeme, Erdem’in bir ay süreyle Dolunay Soysert’e yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Erdem’in karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ne tabi tutulacağı da belirtildi.