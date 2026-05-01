Doludizgin aşkın sonunda evlilik görünüyor… Aile pozları ortaya çıktı: Müstakbel damat kaleyi içten fethetmiş!

Hollywood’un en güzel ve en çalışkan kadınlarından biri sayılan Jessica Alba 45’inci yaş gününü yakın dostları, kalabalık ailesi ve sevgilisiyle birlikte kutladı.

Ünlü oyuncu salı günkü doğum gününde en özel pozları ve çocukluk fotoğraflarını bir arada sosyal medya sayfasından yayınlayarak hayranlarına seslendi.

Bu özel doğum gününün en dikkat çekici kısmı ise Jessica Alba’nın kocası Cash Warren’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayatına giren yeni aşkı, oyuncu Danny Ramirez’in Alba’nın ailesiyle verdiği samimi pozlardı.

Sevgilisinin bütün ailesiyle tanışmış ve gayet iyi anlaşmış gibi görünen Danny Ramirez Jessica Alba’nın Cash Warren’la evliliğinden doğan üç çocuğu Honor (17), Haven (14) ve Hayes (8) ile de gayet samimi ve mutlu göründüğü pozlar vermişti.

Jessica Alba ve Danny Ramirez’in bir yıla yaklaşan ilişkisinin giderek ciddileştiği ve güzel yıldızın sevgilisini ailesiyle çoktan tanıştırıp kaynaştırdığı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Doğum günü kutlamasında verilen bu samimi aile pozlarını görenler iki sevgilinin aşkının giderek ciddileştiği ve ilişkilerinin de evliliğe doğru ilerlediği yorumunu yaptı.

Jessica Alba paylaştığı doğum günü fotoğraflarının altına “Güneşin etrafında bir tur daha. Ve bir şekilde her zamankinden daha yumuşak, daha güçlü, daha kendim gibiyim” diye yazdıktan sonra sözlerine “Bu yeni yıla daha fazla zarafet, daha fazla neşe, daha fazla şükran ve hayatımı benim kılan insanlara daha derin bir sevgiyle adım atıyorum” diyerek devam etti.

“Ailem. Üç bebeğim… Tüm kalbim. Ruh kardeşlerim… Seçilmiş ailem. Her şeyi daha parlak hale getiriyorsunuz.” yazarak hayatındaki en kıymet verdiklerine seslenen Jessica Alba kutlama mesajlarında sevgilisi Danny Ramirez’e de özel bir yer ayırdı ve ona “Aşkım… Seninle geçirdiğim her gün bir hediye” diyerek aşkını sergiledi.

Danny Ramirez de sevgilisinin bu paylaşımlarına karşılık vermeden durmadı: Hollywood’un son dönemlerde yükselen yıldızlarından biri olan ünlü oyuncu Jessica Alba’nın yanağına sevgi dolu bir öpücük kondururken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak ona “Doğum günün kutlu olsun aşkım” yazdı.

Jessica Alba ve 33 yaşındaki oyuncu sevgilisi Danny Ramirez geçen yılın temmuz ayında ilk kez birlikte görüntülenmiş ve ilişki yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ancak ilişkilerinin başlarında basından saklanan ikilinin birlikteliğinin aslında bundan birkaç ay önce yani tam da geçen sene bu zamanlar başladığı düşünülüyor.

Çiçeği burnunda aşıklar başlarda ilişkileri konusunda çekingen davransalar da ilerleyen aylarda giderek rahatladılar ve birlikte çıktıkları tatillerden kırmızı halılara kadar yan yana ve sarmaş dolaş pozlar vermeye başladılar.

Günümüzde ilişkilerin en net ilanının yapıldığı sosyal medyadan da en sonunda birlikte bir pozlarını karşılıklı olarak paylaşan ikili böylece en sonunda aşklarını en kişisel şekilde ilan etmiş oldular.

Jessica Alba’nın Cash Warren’la olan 16 yıllık evliliği 2025’in hemen başında sonlanmış, ayrılık aşamasında çiftin arasında artık aşk ve tutku kalmadığı, üstelik Jessica Alba’nın harıl harıl çalışıp para kazanırken kocasının onun büyük servetine güvenip işlerini iyice boşladığı söylenmişti.

Eski çiftin boşanma davası sadece iki ay önce, şubatta kesinleşti ve ikili birbirlerine nafaka ödememeye karar verseler de Jessica Alba dava sorunsuzca bitebilsin diye eski kocası Cash Warren’a 3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.