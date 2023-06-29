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Dolandırıcı afişinden şikâyetçi oldu

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#Faik Öztürk#Safiye Soyman#Etiler
Dolandırıcı afişinden şikâyetçi oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 11:34

SANATÇI Safiye Soyman’la yaptığı programlarla adını duyuran iş insanı Faik Öztürk, üzerinde fotoğrafı ile “Dolandırıcı ve karısından uzak durun” yazısının bulunduğu afiş için suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre; Etiler’deki bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan köprünün üzerine iş insanı Faik Öztürk’ün fotoğrafının olduğu bir afiş asıldı. Afişin üzerinde “Dolandırıcı ve karısından uzak durun” yazıyordu. Bu afişin küçültülmüş fotokopisi de Ortaköy’deki otobüs duraklarına yapıştırıldı. Söz konusu afişin hakaret niteliği taşıdığını öne süren Faik Öztürk, kişilik haklarının saldırıya uğradığı ve itibarının zedelendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, köprüye asılan afiş ile otobüs duraklarındaki resimleri şüpheliler İsmail A., Kenan G. ve Özkan T.’nin astığını tespit etti. İfade veren üç şüpheli ise üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. 

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#Faik Öztürk#Safiye Soyman#Etiler

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