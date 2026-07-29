Dokuz yıllık rüya aşk, acı dolu bir kâbus gibi bitti... O şimdi bambaşka kollarda kırık kalbine teselli arıyor!

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O mutlu heyecan, klasik deyimle midede uçuşan o kelebekler, birbirine bakan iki sevgilinin gözlerinde parlayan ışıklar, dünyayı da belki daha güzel bir yer haline getirirdi.

Ama ne yazık mi hayat öyle değil.

Evlilik olduğu gibi boşanma da var. Aşk olduğu gibi ayrılık da var. Ve bu yol ayrımları hiç de öyle kolay olmuyor.



İşte böyle pırıltılı bir aşk yaşarken hatta yüzükleri takıp nişanlanıp bir de üstüne çocuk sahibi olmuşken ayrılan Katy Perry ile Orlando Bloom için de işler öyle sanıldığı kadar kolay olmadı.

Bir Altın Küre gecesinde başlayan aşklarını nişana taşıyan Perry ile Bloom, 9 yılın sonunda ayrıldı.

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Katy Perry, Orlando Bloom ile ayrıldıktan hemen sonra Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile mutlu bir aşka başladı.

Perry, ilk kocası Russell Brand ile Bloom da ilk karısı Miranda Kerr ile boşandığına göre bu durumu kolay atlattıkları bile sanılabilir.

Doğrusu Katy Perry açısından ayrılığın sonrası biraz daha aydınlık oldu.

Çünkü ünlü şarkıcı, Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile yepyeni ve görünüşe göre mutlu bir aşka yelken açtı.

Zaten ikili, ayaklarının nasıl da yerden kesildiğini kimseden saklamıyor.

Diğer yandan Orlando Bloom ise henüz kalıcı bir ilişki edinemedi. Bir ara adı Sydney Sweeney ile anılan Bloom, son zamanlarda genç model Luisa Laemmel ile romantik bir ilişki yaşıyor.

Hatta 49 yaşındaki Orlando Bloom ile 28 yaşındaki Luisa Laemmel, İtalya, Alpemare'de çıktıkları tatilde objektiflere yakalandı.



Orlando Bloom, 28 yaşındaki model Luisa Laemmel ile birlikte bir süredir.

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Plajda görüntülenen çift, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bloom ile sevgilisi Laemmel, zaman zaman da denizde serinlerken birbirleriyle çocuklar gibi şakalaştı.Model Luisa Laemmer, gençliğinin getirdiği coşkuyla sevgilisi Orlando Bloom'u bir ara suya batırmaya bile çalıştı. Bloom da ona gülerek karşılık verdi.





Bloom ile sevgilisi arasında epey yaş farkı var. Orlando Bloom, 49 yaşında. Model sevgilisi Luisa ise henüz 28 yaşında.

İki sevgili denize girerken sık sık birbirleriyle şakalaştı.Bloom ile sevgilisi arasında epey yaş farkı var. Orlando Bloom, 49 yaşında. Model sevgilisi Luisa ise henüz 28 yaşında.

İlk karısı Miranda Kerr ile evliliğinden 15 yaşında Flynn Christopher ve ayrıldığı nişanlısı Katy Perry 'den de 5 yaşında Daisy Dove adında bir kızı olan Orlando Bloom, 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen, gençleri özendirecek fiziğiyle dikkat çekti.

Her ne kadar yanında güzel sevgilisi Luisa Laemmer olsa da Orlando Bloom, zaman zaman belki de sıcak havadan bilinmez dalgın dalgın bakakaldı.





