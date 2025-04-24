Aşkının meyvesini dokuz ay karnında taşıyıp doğurdu... Sonra da sırf iyiliği için biricik oğlunu üvey anne eline bıraktı

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Üstelik sizin ayrılığınızın üzerinden kısa bir zaman geçmişken bir anda eski aşkınızı başka biriyle el ele gördünüz. Hatta sonra yine fazla beklemeden evlendi ve yuvasını kurdu.

Böyle bir durumda ne hissedersiniz?

Başına geldiğinde herkesin aklından farklı farklı şeyler geçer elbette. Ama bazıları hayata o kadar olumlu açıdan bakar ki eski sevgilisinin ya da kocasının başka biriyle yeniden bir hayat kurup mutlu olması onu da mutlu eder.

Tıpkı bütün dünyanın "üvey gelin" olarak tanıdığı başarılı iç mimar Dara Huang gibi.



ESKİ NİŞANLISI ÜNLÜ AİLEYE DAMAT OLDU

Belki bazıları onun kim olduğunu bilmiyor ama tanıyan da yıllardır Dara Huang'ı çoktan mercek altına aldı bile.

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41 yaşındaki Dara Huang, İngiliz kraliyet ailesinin çocuklu damadı Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski nişanlısı. Aynı zamanda Buckingham Sarayı'nın "üvey çocuğu" Wolfie'nin de annesi.

Onun yeniden gündeme gelmesinin de bir nedeni var elbette.

Çünkü Prenses Beatrice ile evlenen eski nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi'yi yeni bir bebek heyecanı sardı. Çiftin üç yaşındaki kızı Sienna'ya yeni bir kardeş geleceği önceki gün resmen açıklandı.

Bu gelişme üzerine yine bütün gözler, Mapelli Mozzi ile ilişkisinden Wolfie adında bir oğlu olan hatta onun babasının yanında büyümesine rıza gösteren Dara Huang'a çevrildi.

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'ONUN MUTLU OLMASI BENİ DE MUTLU EDİYOR'

İlk anda sanıldığının aksine Huang ile eski sevgilisi Edoardo Mapelli Mozzi'nin arası hiç kötü değil. Dara Huang, oğlunun daha güvenli bir çevrede büyümesi için İngiltere'de babası Edoardo ve üvey annesi Prenses Beatrice ile birlikte kalmasını kendisi istedi.

Hatta Huang, bir röportajında söylediği gibi hem Edoardo hem de ortak çocukları Wolfie adına çok mutlu.

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Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda söylediği gibi eski nişanlısı Edoardo'nun kendisini böylesine seven ve sahip çıkan bir aileye damat olmasından dolayı mutlu.

Bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti Dara Huang "Onun etrafında bu kadar çok pozitif insan olduğu için ben de kendimi şanslı hissediyorum."

Dara Huang, bu söylediklerinin hayata bakış açısıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

'ÇOCUĞU TEMİNAT OLARAK GÖRENLERİ ANLAMIYORUM'

Başarılı mesleki kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Huang "Ayrıldıktan sonra çocuklarını teminat olarak ellerinde tutan insanları hiç anlamıyorum. Bu bana saçma geliyor" diye konuştu bu konuda.

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Sonra da bunun mutlu bir yuva ve mutlu bir yaşam tarzı yaratmakla ilgili olduğunu ekledi.

BAŞTA ÜVEY ANNESİ, TÜM KRALİYET AİLESİ KÜÇÜK ÇOCUĞU BENİMSEDİ

Bu arada Buckingham Sarayı'nın da Edoardo Mapelli Mozzi ve eski sevgilisi Dara Huang'ın oğlu Wolfie'yi benimsediğini de hatırlatalım.

Zaman zaman babası ve üvey annesiyle birlikte bazı etkinliklere katılan küçük Wolfie'nin adı Beatrice ve Edoardo'nun yeni bir bebek beklediğini ilan eden resmi duyuruda da geçiyordu.

Sadece bu da değil...

Beatrice, üvey oğlunun kendisi için "bonus çocuk" olduğunu her fırsatta söylüyor. Aynı zamanda annesi Sarah Ferguson da küçük çocuktan "torunum" diye söz ediyor.

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PRENSES ONUN SAYESİNDE PUAN TOPLADI

Belli ki İngiliz kraliyet ailesinin çocuklu damadı Edoardo Mapelli Mozzi, çoktan herkesin sevgisini ve kabulünü kazanmış durumda.

Zaten annesine göre de Wolfie'nin bir babası ama iki annesi olması onun ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor.

İTALYAN KÖKENLİ ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR

Buckingham Sarayı'nın 'çocuklu damadı' Edoardo Mapelli Mozzi, İtalyan kökenli aristokrat bir aileden geliyor.

2007 yılında Banda adını verdiği emlak şirketini kuran Mozzi'nin üvey babası İngiltere'nin eski başbakanlarından James Cameron'ın yakın arkadaşlarından biriydi.

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Öz babası ise Kont unvanı taşıyan Alessanro Mapelli Mozzi. 34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property’nin CEO’su.

Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007’de müşterileri için “Londra’nın en çok arzu edilen mülklerini” bulan organizasyonu kurdu.

'OĞLUM OKULDA VURULMAYACAK... GECE RAHAT UYUYORUM'

Wolfie'nin neden annesiye ABD'de değil de babası ve üvey annesiyle birlikte İngiltere'de yaşadığına gelirsek... Edoardo Mapelli Mozzi'nin, mimar olan Uzakdoğu kökenli Amerikalı eski nişanlısı Dara Huang da eleştiri oklarından nasibini aldı bu süreç içinde.

Bazı kişilere göre Huang, küçücük çocuğunu, yanında babası bile olsa, kilometrelerce uzakta başka bir ülkede "üvey anne" eline bırakmıştı. Ama anne Dara Huang bütün bu iddialara yanıt verdi.

Buna göre, 34 yaşındaki Prenses Beatrice'in eşi, İngiliz kraliyet ailesinin damadı 36 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski nişanlısı Dara, oğlu Wolfie'nin İngiltere'de yaşamasından memnundu.

Dara Huang, online olarak yaptığı açıklamasında "Oğlumun, ABD'de eğitim görmeyecek olmasından memnunum" dedi.

Kendisinin de yaşadığı ABD'yi "silahlanmış bir ülke olarak tanımlayan Huang, ülkede sık sık yaşanan okul katliamlarına gönderme yaparak "Oğlumun, bir gün okul sırasında ölmeyeceğini bilerek gece rahat uyuyabiliyorum" dedi.

Mapelli Mozzi ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun İngiltere'de eğitim görecek olmasından duyduğu memnuniyeti böyle ifade etti ünlü bir mimar olarak bilinen Dara Huang.

Kral Charles'ın kardeşi Andrew ile eski karısı Sarah Ferguson'ın iki kızından büyüğü olan Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılında evlendi. Çiftin Sienna ve Athenaz adında iki kızı var. Mapelli Mozzi'nin oğlu Wolfie de onlarla birlikte İngiltere'de yaşıyor.