Doktorlar hangi kanalda saat kaçta? Doktorlar oyuncuları kimdir?
Doktorlar dizisi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Türk dizi tarihinde önemli reyting başarıları elde eden Doktorlar dizisi, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Yasemin Özilhan, Kutsi ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Doktorlar dizisinde vakalar incelenirken doktorların yaşantıları ve aşk hayatları da ele alınıyor. Peki, doktorlar hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? İşte, Doktorlar saat kaçta sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Bir zamanların efsane dizisi Doktorlar, Teve 2 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Doktorlar dizisi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak sorusu ile bu diziyi yeniden izlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Doktorlar dizisinin Teve 2 kanalındaki yayınlanacağı saat bilgileri
DOKTORLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Doktorlar dizisi Teve 2 kanalında her gün saat 17.30'da ekranda olacak.
Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de başladı ve Grey's Anatomy dizisinden uyarlanmıştır. Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.
Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başlamıştır. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştır. Düşük izlenme oranlarından dolayı ikinci kez ekranlara veda etmiştir.
DOKTORLAR OYUNCULARI
|Oyuncu
|Karakter
|Uzmanlık
|Oynadığı Bölümler
|Ayrılış Nedeni
|Ahmet Kutsi Karadoğan
|Levent Atahanlı
|Beyin cerrahı
|1-97
|Dizinin final yapması
|Yasemin Ergene / Leyla Göksun
|Ela Altındağ
|Asistan
|1-66, 80-97 (88-97 bölümler Ela Altındağ Atahanlı karakterini Leyla Göksun oynamıştır.)
|66.bölümden sonra levent tarafından düğününde terk edilmesinden dolayı Fransa'ya gitmiştir. 80.bölümde geri gelmiştir. Dizinin final yapması.
|Bekir Aksoy
|Suat Birtan
|Kalp-Damar cerrahı
|1-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|Melike Güner
|Zenan Parlar Birtan
|Asistan-Şef Asistan
|1-97
|Dizinin final yapması
|Yağmur Atacan
|Hasan Turay
|Asistan
|1-66, 88-97
|2.sezondan sonra Zeynep le başka hastaneye gitmiştir. Ondan Boşandıktan sonra 4.sezonda geri gelmiştir. Dizinin final yapması
|Yeşim Ceren Bozoğlu
|Fikret Eralp
|Cerrahi Uzmanı
|1-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|Gamze Topuz
|Zeynep Öztürk
|Asistan
|30-66
|Başka hastaneye gitmiştir.
|Mehtap Altunok
|Jülide Aydın
|Kadın-Doğum cerrahı
|46-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|Devrim Nas
|Arslan İbrahimoğlu
|Estetik ve Plastik cerrah
|27-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|Cüneyt Türel
|Haldun Göksun
|Cerrahi Şefi
|1-66, 80-97
|Dizinin final yapması.
|Aysun Kayacı
|Kader Denizhan
|Asistan
|1-26
|1.sezondan sonra görülmez.
|Mehmet Aslan
|Burak Kuzey
|Asistan
|1-26, 60
|Patlamada ölmüştür.
|Elif Özel
|Ayla Şenol
|Resepsiyonist
|36-66
|2.sezondan sonra görülmez.
|Hakan Çeliker
|Murat Sümer
|Asistan
|52-76
|76.bölümden sonra görülmez.
|Berk Erçer
|Güney Aydoğdu
|Asistan
|77-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|Naz Elmas
|Eylül Soner
|Pratisyen
|67-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|Zeyno Günenç
|Zuhal Hekimoğlu
|Genel Cerrah
|67-79
|Yurtdışına gitmiştir.
|Merve Sevi
|Duygu Hekimoğlu
|Asistan
|67-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|Paşhan Yılmazel
|Ahmet Durmaz
|Asistan
|67-87
|3.sezondan sonra görülmez.
|İlker İnanoğlu
|Kaan Uygun
|Acil cerrahi uzmanı
|88-97
|Dizinin final yapması.
|Zerrin Nişancı
|Şeval Karagöz
|Kalp-Damar Cerrahisi
|88-97
|Dizinin final yapması.
|Alpay Kemal Atalan
|Murat Demir
|Çocuk Cerahisi
|88-97
|Dizinin final yapması.
|Oya Okar
|Gülümsün Kaya
|Asistan
|88-97
|Dizinin final yapması.
|Selen Seyven
|Arzu Altındağ
|Stajyer Asistan
|88-97
|Dizinin final yapması
|Nergis Öztürk
|Direnç Kurt
|Asistan
|88-97
|Dizinin final yapması.
|İlhan Mansız
|Ömer Güven
|(Herhangi bir uzmanlığı yoktur ancak dizinin ana kadrosunda yer almıştır. Kalp Hastasıdır.)
|32-45
|Zeynep'in yapmış olduğu hatadan dolayı ölür.
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