Doktorlar hangi kanalda saat kaçta? Doktorlar oyuncuları kimdir?

Bir zamanların efsane dizisi Doktorlar, Teve 2 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Doktorlar dizisi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak sorusu ile bu diziyi yeniden izlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Doktorlar dizisinin Teve 2 kanalındaki yayınlanacağı saat bilgileri

DOKTORLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Doktorlar dizisi Teve 2 kanalında her gün saat 17.30'da ekranda olacak.

Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de başladı ve Grey's Anatomy dizisinden uyarlanmıştır. Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.

Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başlamıştır. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştır. Düşük izlenme oranlarından dolayı ikinci kez ekranlara veda etmiştir.

DOKTORLAR OYUNCULARI