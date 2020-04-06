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Haber Giriş: 06.04.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Doktorlar hangi kanalda saat kaçta? Doktorlar oyuncuları kimdir?

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Doktorlar hangi kanalda saat kaçta? Doktorlar oyuncuları kimdir?
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Doktorlar dizisi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Türk dizi tarihinde önemli reyting başarıları elde eden Doktorlar dizisi, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Yasemin Özilhan, Kutsi ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Doktorlar dizisinde vakalar incelenirken doktorların yaşantıları ve aşk hayatları da ele alınıyor. Peki, doktorlar hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? İşte, Doktorlar saat kaçta sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Bir zamanların efsane dizisi Doktorlar, Teve 2 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Doktorlar dizisi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak sorusu ile bu diziyi yeniden izlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Doktorlar dizisinin Teve 2 kanalındaki yayınlanacağı saat bilgileri

DOKTORLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Doktorlar dizisi Teve 2 kanalında her gün saat 17.30'da ekranda olacak. 

Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de başladı ve Grey's Anatomy dizisinden uyarlanmıştır. Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.

Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başlamıştır. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştır. Düşük izlenme oranlarından dolayı ikinci kez ekranlara veda etmiştir.

DOKTORLAR OYUNCULARI

OyuncuKarakterUzmanlıkOynadığı BölümlerAyrılış Nedeni
Ahmet Kutsi KaradoğanLevent AtahanlıBeyin cerrahı1-97Dizinin final yapması
Yasemin Ergene / Leyla GöksunEla AltındağAsistan1-66, 80-97 (88-97 bölümler Ela Altındağ Atahanlı karakterini Leyla Göksun oynamıştır.)66.bölümden sonra levent tarafından düğününde terk edilmesinden dolayı Fransa'ya gitmiştir. 80.bölümde geri gelmiştir. Dizinin final yapması.
Bekir AksoySuat BirtanKalp-Damar cerrahı1-873.sezondan sonra görülmez.
Melike GünerZenan Parlar BirtanAsistan-Şef Asistan1-97Dizinin final yapması
Yağmur AtacanHasan TurayAsistan1-66, 88-972.sezondan sonra Zeynep le başka hastaneye gitmiştir. Ondan Boşandıktan sonra 4.sezonda geri gelmiştir. Dizinin final yapması
Yeşim Ceren BozoğluFikret EralpCerrahi Uzmanı1-873.sezondan sonra görülmez.
Gamze TopuzZeynep ÖztürkAsistan30-66Başka hastaneye gitmiştir.
Mehtap AltunokJülide AydınKadın-Doğum cerrahı46-873.sezondan sonra görülmez.
Devrim NasArslan İbrahimoğluEstetik ve Plastik cerrah27-873.sezondan sonra görülmez.
Cüneyt TürelHaldun GöksunCerrahi Şefi1-66, 80-97Dizinin final yapması.
Aysun KayacıKader DenizhanAsistan1-261.sezondan sonra görülmez.
Mehmet AslanBurak KuzeyAsistan1-26, 60Patlamada ölmüştür.
Elif ÖzelAyla ŞenolResepsiyonist36-662.sezondan sonra görülmez.
Hakan ÇelikerMurat SümerAsistan52-7676.bölümden sonra görülmez.
Berk ErçerGüney AydoğduAsistan77-873.sezondan sonra görülmez.
Naz ElmasEylül SonerPratisyen67-873.sezondan sonra görülmez.
Zeyno GünençZuhal HekimoğluGenel Cerrah67-79Yurtdışına gitmiştir.
Merve SeviDuygu HekimoğluAsistan67-873.sezondan sonra görülmez.
Paşhan YılmazelAhmet DurmazAsistan67-873.sezondan sonra görülmez.
İlker İnanoğluKaan UygunAcil cerrahi uzmanı88-97Dizinin final yapması.
Zerrin NişancıŞeval KaragözKalp-Damar Cerrahisi88-97Dizinin final yapması.
Alpay Kemal AtalanMurat DemirÇocuk Cerahisi88-97Dizinin final yapması.
Oya OkarGülümsün KayaAsistan88-97Dizinin final yapması.
Selen SeyvenArzu AltındağStajyer Asistan88-97Dizinin final yapması
Nergis ÖztürkDirenç KurtAsistan88-97Dizinin final yapması.
İlhan MansızÖmer Güven(Herhangi bir uzmanlığı yoktur ancak dizinin ana kadrosunda yer almıştır. Kalp Hastasıdır.)32-45Zeynep'in yapmış olduğu hatadan dolayı ölür.
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