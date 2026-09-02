Doktorlar artık şans vermiyordu

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Ciddi bir enfeksiyon nedeniyle burnunda doku kaybı oluşan ve 13 kez üst üste ameliyatlar geçiren Dalkılıç, “Görüntüyü topluyoruz, makyajlarla kendimize çekidüzen veriyoruz. 3 yıl aradan sonra sahnelere dönmek biraz zorladı, beynin istediğini ayaklar yapamıyordu ama o alışma sürecini de atlattım. Doktorlar aslında hiç şans vermiyorlardı, buraya kadar gelmesi bir mucize. Kendimi iyi hissediyorum, önemli olan da bu. Bu yaştan sonra nasıl göründüğüyle değil dünyayı nasıl gördüğüyle ilgili” diye konuştu.