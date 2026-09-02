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Doktorlar artık şans vermiyordu

Güncelleme Tarihi:

#Murat Dalkılıç#Sağlık#Enfeksiyon
Doktorlar artık şans vermiyordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 09:54

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Ciddi bir enfeksiyon nedeniyle burnunda doku kaybı oluşan ve 13 kez üst üste ameliyatlar geçiren Dalkılıç, “Görüntüyü topluyoruz, makyajlarla kendimize çekidüzen veriyoruz. 3 yıl aradan sonra sahnelere dönmek biraz zorladı, beynin istediğini ayaklar yapamıyordu ama o alışma sürecini de atlattım. Doktorlar aslında hiç şans vermiyorlardı, buraya kadar gelmesi bir mucize. Kendimi iyi hissediyorum, önemli olan da bu. Bu yaştan sonra nasıl göründüğüyle değil dünyayı nasıl gördüğüyle ilgili” diye konuştu.

Doktorlar artık şans vermiyordu

 

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#Murat Dalkılıç#Sağlık#Enfeksiyon

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