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Doktor Strange filmi oyuncuları kimler? Doctor Strange filmi konusu ve oyuncuları

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Doktor Strange filmi oyuncuları kimler Doctor Strange filmi konusu ve oyuncuları

Doktor Strange filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Doktor Strange filmi bu akşam Kanal D yayın akışı içerisinde yer alıyor. Film saat 20:00’de ekrana gelecek. Peki, Doktor Strange filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Doctor Strange filmi oyuncuları araştırılıyor. Marvel'ın popüler süper kahramanlarından biri olan Doctor Strange bu akşam yayınlanacak. Filmde Doctor Strange, yani Stephen Strange çok başarılı bir cerrahtır. Daha sonra geçirdiği bir trafik kazası yüzünden cerrahlık kariyeri sona ermiştir ve iyileşmek için harcadığı paralardan dolayı beş parasız kalmıştır. Daha sonra son umut olarak Tibet'e yol almıştır.

DOKTOR STRANGE FİLMİ OYUNCULARI

Doktor Strange filmi oyuncuları arasında Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton bulunuyor.

DOKTOR STRANGE FİLMİ KONUSU

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

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