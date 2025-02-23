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Doktor Alya iş başında! Uzak Şehir'den anlamlı mesaj...

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#Uzak Şehir#Kanal D#Sinem Ünsal
Doktor Alya iş başında Uzak Şehirden anlamlı mesaj...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 13:04

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in, son bölümü yine çok konuşuldu ve dizi tüm reyting kategorilerinde zirveyi kaptırmadı.

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‘Uzak Şehir’de Sinem Ünsal’ın canlandırdığı doktor Alya karakterinin köy kadınlarını rahim ağzı kanseri ve meme kanseriyle ilgili bilgilendirdiği sahne çok konuşuldu.

Doktor Alya iş başında Uzak Şehirden anlamlı mesaj...

ALYA’DAN ANLAMLI MESAJ

Uzak Şehir’in son bölümünde salgın olan bir bölgeye görevli giden Alya, orada iyileştirdiği kendisine teşekkür eden kadınlara sosyal mesaj verdi. Kadınların, “Hastalanınca sana geleceğiz” demesi üzerine Alya, “Hastalanmayı beklemeden gelin. 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar beş yılda bir rahim ağzı kanseri taraması yaptırmanız lazım. 40 yaşından sonra 69 yaşına kadar iki yılda bir meme kanseri taraması yaptırmanız gerekiyor. Sakın atlamayın, hastalanmayı beklemeyin” ifadelerini kullandı. Alya’nın anlamlı mesajlar içeren bu sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Doktor Alya iş başında Uzak Şehirden anlamlı mesaj...

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#Sinem Ünsal

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