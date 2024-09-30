Doğururken eşim öldü! Güzel Aşklar Diyarı'nın Roza'sından özel açıklamalar...

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Benim için büyülü bir deneyim

◊ “Güzel Aşklar Diyarı” nasıl bir deneyim oluyor sizin için?

- “Güzel Aşklar Diyarı” benim için büyülü bir deneyim. Adeta bir okul gibi. Çok değerli üstatlar, oyuncular ve yönetmenlerle çalışmak hem çok heyecan verici hem de onur verici.

◊ Dizinin geçen hafta yayınlanan ilk bölümü büyük ilgi gördü. İzleyici Roza ve Cemal çiftini çok sevdi. Siz neler söylemek istersiniz, size gelen yorumlar nasıl?

- Çok fazla güzel yorum aldım. Son zamanlarda bulutların üstünde gibiyim. Emeklerimin ve çabamın karşılığını görebildiğim için aşırı mutluyum.

SENARYOYU İLK OKUDUĞUMDA AĞLAMAMAK ELDE DEĞİLDİ

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◊ “Güzel Aşklar Diyarı” projesi size nasıl geldi? Dahil olma sürecinizi konuşalım mı biraz?

- “Güzel Aşklar Diyarı”, kariyerimdeki ikinci işim. Sektörel anlamda kendimi daha deneyimli hissetmeye başladığım bir iş. Senaryoyu ilk okuduğumda ağlamamak elde değildi. Masalsı bir aşk, entrika, aile bağları, kayıplar... Açıkçası çok etkilendim. Projede yer almayı ilk andan itibaren çok istedim.

◊ Eşine çok âşık Roza, maalesef birinci bölümde Cemal’ini kaybetti ve aynı anda anne oldu. O sahneler herkesin yüreğine dokundu. Sizin performansınız ise çok konuşuldu. O sahneleri çekerken siz neler hissettiniz?

- Ah Roza... Benim çilekeş kızım... Roza karakterini çalışmak ve çıkarmak zorlu bir süreçti. Sahneleri çekerken hissettiklerimi kelimelere dökmek zor. Roza’nın dünyası çok karanlık ama yaşama tutunmasını sağlayan küçük bir ışığı var. Sahnelerde çok baş ağrısı yaşadığım ve ayakta durmakta zorlandığım anlar oldu. En zorlandığım sahne, sedyede götürülürken Roza’nın Cemal’le el ele tutuştukları sahneydi.

ALDIĞIM YORUMLAR SONRASI BULUTLARIN ÜSTÜNDE GİBİYDİM

◊ Roza, sosyal medyanın da gündemine oturdu diyebiliriz. Binlerce yorum aldı. Sizin için diğerlerinden ayrılan önemli bir yorum oldu mu?

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- Hep oyunculuğumla anılmak isterdim açıkçası ve aldığım yorumlardan sonra tekrar söyleyeyim, bulutların üstünde gibiydim. endime inanıyordum ama bu kadar etki yaratacağını düşünmemiştim.

◊ Peki buradan cevap vermek istediğiniz bir yorum ya da soru var mı?

- “Bizi ağlattın, bizi mahvettin Roza” gibi yorumları görünce, Roza’nın hissiyatını geçirebildiğim için çok mutlu oldum. İnsanların ağlamasından mutlu oluyormuşum gibi gözükmesin, işimi yapabildiğime sevindim.

◊ Biraz da Ekin Aksoy’dan bahsedelim... Oyunculuk hayatınıza nasıl girdi?

- Biraz klasik olabilir ama yolculuğum çocukken başladı. İlkokulda Türkçe hocamın tiyatroya gitme ve özet yazdırma ödevi vermesiyle oyunculuk hayatıma girmeye başladı. Sonra çok sevdim ve annemle çok fazla tiyatroya gittik. Bir süre sonra orada olmak istediğimi, içimde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Yapmak istediğim mesleğin oyunculuk olduğuna karar verdim.

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◊ “Kendim için yaptığım en iyi şey” diyebildiğiniz şey nedir?

- Oyuncu olmak için cesaretimi toplamak, adım atmak ve İstanbul Halk Tiyatrosu’nda eğitim serüvenime başlamak.

◊ Mesleğiniz ile ilgili en büyük hayalinizi sorsam?

- En büyük hayalim bende kalsın. Ama herkes gibi ödül almayı, takdir görmeyi, başarabildiğimi hissetmeyi söyleyebilirim.

◊ Yeni bir güne başlama motivasyonunuz ne oluyor?

- Bazen çok karamsar olsam da elimde olanların kıymetini bilmektir.

Hayal etsem bu kadar olmazdı

◊ Dizinin kadrosu da adeta şampiyonlar ligi gibi. Ve Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliği... Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili?

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- Sanırım hayal etsem bu kadar olmazdı. Hem oyuncularımız hem de yönetmenlerimiz açısından inanılmaz şanslıyım. Mahsun Kırmızıgül’ün filmlerini kaç kere izlediğimi sayamam. Çok sevdiğim ve hayran olduğum bir yönetmen. Deniz Koloş da aynı şekilde hayran olduğum ve çalışmaktan çok keyif aldığım bir yönetmen.

◊ Kapadokya’yı sevdiniz mi? Herkes için bir şey ifade eden bu coğrafya, sizin için ne ifade ediyor?

- Kapadokya’da çok özel ve güzel anılarım oldu. Farklı ve büyülü bir yer bence. Değişik bir enerjisi var. Biraz adapte olmakta güçlük çeksem de alışmaya çalışıyorum.