Doğurduğu çocuk kaderini değiştirdi... Gelini onun eskilerini giyiyor, damadı 'anne' diye ona sarılıyor... Artık hayatı da özel locadan izliyor

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Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton gibi. Her ne kadar kanser yüzünden geçen yılı zorlu geçirse de Kate, geleceğin İngiltere Kraliçesi olarak sadece kendi kaderini değil tüm ailesinin kaderini de değiştirdi.

Bu durumdan en çok etkilenenler de kardeşleri Pippa ve James ile babası Michael ve annesi Carole oldu.

Aslına bakılırsa geçmiş defterler karıştırıldığında Kate'e de bu yolu açan kişinin Carole Middleton olduğu anlaşılır. Zaten söylentiler de bu yönde.

HERKESİN YANINA YAKLAŞAMAYACAĞI AİLE İLE AKRABA OLDU

Kızını, ülkesinin gelecekteki kralıyla evlendiren Carole, bu sayede İngiliz kraliyet ailesiyle de akraba oldu. Dolayısıyla bunun nimetlerinden de sonuna kadar yararlanıyor.

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İşte bunun son örneklerinden birini de dün sergiledi.. Aslında Galler Prensesi Kate Middleton'ın kocası Prens William ile birlikte Ascot at yarışlarına katılacağı söyleniyordu. Ama bu plan son anda iptal edildi.

Dünkü yarışları izlemeye de Kate yerine annesi Carole ile erkek kardeşi James'in karısı Alizee Thevenet katıldı.

YANINA GELİNİNİ DE ALDI

Middleton ile gelini yarışları, kraliyet ailesi için ayrılan özel locadan izledi. Carole bir ara damadı William ile derin bir sohbete daldı... Bir ara da Kral Charles'ın ağzını eliyle kapatarak Carole'a bir şeyler anlattığı görüldü.

Aslına bakılırsa Kate Middleton, bugün İngiliz kraliyet ailesinin gelini olduysa bunda annesinin büyük rolü var. Sadece Kate'in değil diğer iki çocuğunun da hayatında etkin bir figür Carole Middleton.

Carole Middleton, bugün dünyanın en ünlü kayınvalidesi olarak tanınıyor... Böyle olması da normal. Çünkü geleceğin kraliçesinin annesi!

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Carole Middleton'ın gelini oğlu James ile evlenirken 41 yıl önce kendi düğününde giydiği gelinliği giymişti. Ascot'ta da gelinine torunu Louis'nin vaftiz töreninde kullandığı şapkayı ödünç verdi.

Carole'ın şapkasını bu kez gelini Alizee taktı.

Carole Middleton bir ara damadı William ile derin bir sohbete daldı.





EN KÖTÜ GÜNDE KIZININ YANINDAYDI

Bir anne olarak görevlerini tamamlamanın yani onun durumunda 'üç çocuğunun da hem tahtını hem de bahtını yapmanın' rahatlığını yaşayan Carole Middleton, kızı Kate, Prens William ile evlenip üç tane de çocuk dünyaya getirdikten sonra kraliyet ailesi içinde de bazı ayrıcalıklar elde etti.

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Ailesiyle birlikte birçok kraliyet etkinliğine katılıp üstelik de protokol sıralarında oturma hakkı kazanması bir yana öyle her isteyenin elini kolunu sallayıp giremeyeceği bir yere istediği gibi gitme hakkı da var.

Kraliyet uzmanlarına göre Carole Middleton ile eşi Michael, kızları Kate ile damatları William ve üç çocuklarının "daha normal" bir hayat sürmesi konusunda kilit bir rol oynuyor.

Çiftin çocuklarına, bu konuda özel bir eğitim almış olan İspanyol asıllı dadı Maria Barrolla bakıyor olsa da Kate'in annesi Carole de torunlarının bakımı konusunda tamamen dışlanmış değil. Düzenli olarak üç torunuyla bir araya gelip onlarla istediği kadar vakit geçiriyor.

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Carole Middleton'ın kızı ve damadıyla bu kadar sık vakit geçirmesi çocuklarının bakımıyla böyle yakından ilgilenmesi de en çok kızı Kate'in içini rahatlatıyor.

Özellikle de geçen yıl kanser tedavisi görürken çocukların bakımı konusunda en büyük yardımı Carole ile Michael Middleton'dan aldı Galler çifti.

Aslına bakılırsa Carole Middleton, birçok kişiye göre kızı Kate'in bugünlere gelmesinde perde arkasındaki en etkili kişi. Öncelikle Kate'in, Prens William'ın da okuduğu St. Andrews Üniversitesi'ne girmesine o ön ayak oldu. Kızı ile William'ın arası açılıp yollarını ayırdıklarında da onun en büyük destekçisi rolünü üstlendi. Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı. Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu. İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor.





MAHRUM KALDIĞI ANNE SEVGİSİNİ ONDA BULDU

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor.

Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne. Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor. Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı. Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.

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Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.

Kate'in annesi Carole ile babası Michael'ın üç çocuklu, uzun ve mutlu bir evliliği var.