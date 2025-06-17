Doğuma üç hafta kala ünlü çifte büyük acı... Ne heveslerle onu bekliyorlardı... 'İkimiz de paramparça olduk... Bebeğimiz ölü doğdu'

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Tıpkı sosyal medya ünlüsü olarak tanınan Michael Armstrong ve karısı Emma gibi!

NE BÜYÜK BİR HEVESLE BU BEBEĞİ BEKLİYORLARDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan 37 yaşındaki Armstrong ile karısı Emma ne heveslerle ilk bebeklerini kucaklarına almayı bekliyordu...

Hatta Emma, tam 37 saat doğum odasında kaldı... Ama kucağına verilen bebek artık nefes almıyordu..

Michael Armstrong, başlarına gelen bu büyük talihsizliği Instagram hesabından duyurdu...

Acılı baba "Bunu anlatacak kelime bulmak zor ama kalbimizdeki büyük acıyla tatlı bebeğimizin 37 haftalıkken hayata veda ettiğini duyururuz" diye yazdı.

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Sosyal medyada Michael Love olarak tanınan genç adam bu olayın 3 hafta önce meydana geldiğini de ekledi...

"Üç hafta önce karım uyandı ve karnındaki bebeğin hareketsiz olduğunu fark etti. Sezgisel olarak bir şeylerin ters gittiğini hissetti" diye yazdı...

Sonra çift apar topar hastaneye gitti... Orada ultrason çektirdiler ve doktorlar bebeğin kalp atışlarını bulamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine Emma hemen doğuma alındı... Artık kalbi atmayan bebeğini tam 37 saatte dünyaya getirdi.. Michael Armstrong bu durumu "Paramparça olduk" diye ifade etti.

İşte bu büyük acı genç çiftin yüreğine bir ok gibi saplandı.

CİNSİYETİNİ SON ANA KADAR ÖĞRENMEMİŞLERDİ: Geçen yıl evlenen genç çift bu bebeğin cinsiyetini son ana kadar öğrenmemeyi tercih etmişti. Armstrong'un belirttiğine göre bebek erkekti. Her ne kadar ölü doğmuş olsa da bebeğe Zen Diamond Armstrong adını verdiler.





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HAMİLELİK SORUNSUZ GEÇMİŞTİ

Acılı babanın söylediğine göre karısının hamileliğinde o son ana kadar hiçbir sorun yoktu. "Ama yine de nedeni bilinmeyen bu tür durumların yaşandığını öğrendik" diye anlattı Michael.

"Ruhumuzun böyle bir deneyimi tercih etmeyeceğini biliyorum… Ama bu yıkım bir gerçek" diyerek ne kadar büyük bir acı yaşadıklarını anlattı genç adam.

Michael Armstrong bundan böyle kendini karısı Emma'ya adayacağını da sözlerine ekledi.

Karısı Emma hakkında "Bebeğimizi karnında ne kadar büyük bir sevgiyle taşıdı... Her gece ve her sabah ona şarkılar söyledi...

Bebeğini ölü olarak dünyaya getiren Emma Armstrong da oğlunu kaybetmenin yarattığı duyguları anlattı... "'Her gün sadece bebeğimle yapacağım şeyleri ve olacağım anneyi hayal ederek saatler harcamış olmalıyım" diye yazdı. Sonra da başlarına gelen trajediyi tek bir cümleyle özetledi: "Hayatımızın en mutlu gününe hazırlanıyorduk ve bunun yerine en kötüsünü yaşadık."

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Yeni evli çift, büyük bir hevesle doğacak bebeklerini bekliyordu... Ama hayalleri yıkıldı.