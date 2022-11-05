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Doğum iznine ayrılan Nur Tuğba Namlı'nın yerine gelen isim belli oldu

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#Neler Oluyor Hayatta#Nur Tuğba Namlı#Hakan Ural
Doğum iznine ayrılan Nur Tuğba Namlının yerine gelen isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 09:59

Doğum iznine ayrılan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı yerini bir süreliğine yakın arkadaşı, haber sunucusu Hilal Özdemir Babacan’a bırakacak..

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Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta” Nur Tuğba Namlı’nın doğum iznine ayrılması sebebi ile 7 Kasım’dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan’ın sunumuyla ekrana gelecek.

 Ekrana taşıdığı çarpıcı haberlerle çok ses getiren programda Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmeler anlatılırken, fark yaratan haberler ile gündemin nabzı tutulmaya devam edilecek.

Doğum iznine ayrılan Nur Tuğba Namlının yerine gelen isim belli oldu

 Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de...

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#Neler Oluyor Hayatta#Nur Tuğba Namlı#Hakan Ural

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