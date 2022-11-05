Doğum iznine ayrılan Nur Tuğba Namlı'nın yerine gelen isim belli oldu

Haberin Devamı

Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta” Nur Tuğba Namlı’nın doğum iznine ayrılması sebebi ile 7 Kasım’dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan’ın sunumuyla ekrana gelecek.

Ekrana taşıdığı çarpıcı haberlerle çok ses getiren programda Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmeler anlatılırken, fark yaratan haberler ile gündemin nabzı tutulmaya devam edilecek.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de...

NUR TUĞBA NAMLI'DAN DUYGUSAL VEDA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN