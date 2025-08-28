Doğum gününü havuz başında mayolu pozlarıyla kutladı… 'Kıskanç değilim, yaşlanmakan neden korkayım!'

Haberin Devamı

Almanya’dan kalkıp geldiği ABD’de döneminin en ünlü modeli olmayı başaran, kapağını süslediği dergilerin sayısını kendi bile hatırlamayan Claudia Schiffer, moda dünyasının en unutulmaz isimlerinden biri…

Evlenip çocukları olduktan sonra mesleğinden gün geçtikçe uzaklaşan yıldız isim geçtiğimiz günlerde 55’inci yaş gününü kutladı.

Instagram hesabından beyaz mayosuyla peş peşe verdiği pozları paylaşan Claudia Schiffer’ı görenler onun yaşına da, hâlâ taşıdığı gençlik ve güzelliğe de inanmakta zorlandı.

Claudia Schiffer, Naomi Campbell ve Christy Turlington gibi aynı yıllarda podyumu paylaştığı dostlarından ve yıllarca tasarımlarına modellik yaptığı Donatella Versace'den bolca doğum günü tebriği ve övgü aldı.

Havuz başında verdiği pozları "Bugün 55 yaşındayım, mutlu ve sağlıklı bir doğum günü geçirdiğim için çok şanslıyım!!” mesajıyla paylaşan Claudia Schiffer kısa bir süre önce buz banyosuna girdiği anların görüntülerini paylaşmıştı.

Gençliğini ve formunu birçok ünlü gibi buz banyosuyla koruyan Claudia Schiffer hayatının dönüm noktası olduğunu söylediği 50’nci doğum gününü kutlarken de “Yaşın kutlanması ve saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Her geçen yıl yaşlanmak konusunda böyle hissediyorum” demişti.

Sözlerine "50 yaşıma girdiğim için çok mutluyum ve hayatımda hiç bu kadar özgüvenli ve mutlu hissetmemiştim. Daha genç görünmeye veya hissetmeye çalışmıyorum. Anı kucaklıyorum” diye devam eden Claudia Schiffer 55 yaşını da aynı zarafet ve özgüvenle kutladı.

Claudia Schiffer’ın kariyeri 1980'lerin sonlarında henüz 17 yaşındayken gittiği bir gece kulübünde ona uzatılan kartla başlamıştı.

Aslında avukat olma hayalleri kurarken aldığı teklife hayır diyemedi ve davet edildiği Paris’e ayak basar basmaz Elle dergisine kapak oldu…

Bu başlangıcın ardından 30 seneyi aşkın bir kariyere imza atan ve hâlâ bir efsane olarak anılmaya devam eden Alman model "Hayatınız boyunca güzel olarak anılmak zorunda değilsiniz. Güzel bir anı, ama sonra yeni nesil geliyor ve siz de teslim oluyorsunuz. Benim için doğal olan, teslim olmak, kıskanmamak veya haset etmemek.” Diyor.

Hayatını huzur içinde yaşadığı şu günlerde alabileceği en kötü teklifin de “Sihirli bir hap var ve seni tekrar 20 yaşında gösterecek” olacağını açıkça söylüyor…

Claudia Schiffer, 2002 yılında evlendiği ünlü yönetmen Matthew Vaughn ile mutlu mesut bir hayat yaşamaya devam ediyor ve 22 yaşında Caspar, 20 yaşında Clementine ve 15 yaşında Cosima adında üç de çocuğu var.