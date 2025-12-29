DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ne 9 gÃ¼n kala Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼... Tarih yazan Kainat GÃ¼zeli GÃ¼zellik kraliÃ§esi son yolculuÄŸuna tacÄ±yla uÄŸurlandÄ±

Haberin DevamÄ±

Bu dÃ¼nyadaki hayat serÃ¼venini tamamlayan bu taÃ§lÄ± gÃ¼zel BrezilyalÄ± Ä°eda Maria Vargasâ€¦.

1963 yÄ±lÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmada Kainat GÃ¼zeli unvanÄ±hÄ± kazanan ilk BrezilyalÄ± olarak tarihe geÃ§en Ieda Maria Vargas, geÃ§tiÄŸimiz hafta hayata veda etti.

Vargas, 81'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na sadece 9 gÃ¼n kala son nefesini verdi.

SON YOLCULUÄžUNA TACIYLA UÄžURLANDI

Tarihe geÃ§en Kainat GÃ¼zeli Ieda Maria Vargas, Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reniyle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Vargas'Ä±n cenaze tÃ¶renine ailesi, dostlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Resmi bir tÃ¶renle topraÄŸa verilen Ieda Maria Vargas'Ä±n, tabutunun Ã¼zerine konulan bir zamanlar baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen tacÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Ailesinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ieda Maria Vargas'Ä±n, 22 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ son nefesini verdiÄŸi belirtildi. Eski kraliÃ§e eÄŸer yaÅŸasaydÄ± 31 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ 81 yaÅŸÄ±na girecekti.

Ieda Maria Vargas,1963 yÄ±lÄ±nda Kainat GÃ¼zeli seÃ§ilmiÅŸti. AynÄ± gece, bu unvanÄ± alan ilk BrezilyalÄ± olarak da tarihe geÃ§ti.





KIZI DUYGUSAL SÃ–ZLERLE VEDA ETTÄ°

Vargas'Ä±n kÄ±zÄ± Fernanda, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Benim harika annem, bir savaÅŸÃ§Ä± gibi mÃ¼cadele etti. Seni seviyorum" diye seslendi.

Bur baÅŸka paylaÅŸÄ±mÄ±nda da "Senin yanÄ±nda yaÅŸama onurunu bana verdiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diye yazdÄ±.

