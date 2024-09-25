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Göksel, gazetecileri görünce panikledi. Telefon ile konuşarak yürüyen sanatçı, ardından bir kafeye girdi. Göksel, kendisini bekleyen muhabirlere ise “Ne olur bugün beni çekmeyin. Konserden geldim, köpeğimi dışarı çıkardım. Çok kötüyüm, başka zaman çekelim” dedi. Deniz (BOY)





Doğum günü kutladılar

Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve oğlu Kaya ile annesi Dr. Gülümser Çilingiroğlu’nun doğum gününü kutladı. Ünlü isim bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hülya Avşar, videonun altına kalp emojisi ile yorum yaptı.

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Rolü için gazetecileri gözlemledi

Caner Topçu, Necip Fazıl Kısakürek’in eseri “Bir Adam Yaratmak”ın sinema uyarlamasında Turgut karakterini canlandıracak.

Topçu, “Hayranı olduğu yazar Hüsrev ile röportaj yapmayı kafasına koymuş bir karakteri oynuyorum. İlk festival filmim” dedi. Oyuncu, rolüne hazırlanırken gazetecileri gözlemlediğini de belirtti: “Gazeteci olsaydım Haluk Bilginer ile röportaj yapmak isterdim.” Filmin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler yer alıyor.

Gece gezmesi

Dünyaca ünlü rap yıldızı Rich the Kid önceki akşam İstanbul’a geldi.

Ünlü rap’çi, arkadaşlarıyla gece kulübü Oligark’ta da eğlendi. Rich the Kid’in mekan çıkışında yanındaki kız arkadaşları ise dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

Yabancı özentiliği olmak zorunda değil

Yasemin Allen önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, yeni projesinin provalarının başladığını söyledi:

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“İsmi ‘Ayrılık da Sevdaya Dahil’. Emine Meyrem ve İbrahim Çelikkol kadromuzda. Kültürümüze özgün bir hikaye. Senaryoda Batı özentiliği yok” dedi. Allen, bazı senaryoların yurtdışından alındığı için eleştirilmesine dair ise şu yorumu yaptı: “Evrensel iş deyince kültürden uzaklaşma gibi geliyor insanlara. Kültürümüzden kopmadan evrensel hikayeler yazabiliriz. Yabancı özentiliği olmak zorunda değil.” (Deniz BOY)

Babamı kaybettik

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal, önceki gün Gayrettepe’de bir AVM’ye girerken görüntülendi.

Keyifsiz görünen çifte bu durumun nedeni soruldu. “Babamı kaybettik” diyen Baykal, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybeden babasının geçen pazar toprağa verildiğini söyledi.