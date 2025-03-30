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Doğukan Manço: Babamla bayram anım hiç yok

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#Doğukan Manço#Barış Manço#Hülya Koçyiğit
Doğukan Manço: Babamla bayram anım hiç yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 09:41

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, babası ile bayram anısı olmadığını açıkladı: “Babam hep bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. Babamla herhangi bayram anımız yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık.”

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Doğukan Manço, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının konuğu oldu. Manço, babası Barış Manço ile bayram anıları sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı. Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik.”

Doğukan Manço: Babamla bayram anım hiç yok

ŞARKILARI ADETA GENÇLİĞE HİTABE

Doğukan Manço, babası Barış Manço’nun ülkeye büyük katkılar sunduğunu ve bir kültürü devam ettirmek istediğini belirtti:

“Babam hep ‘Ben sizin şarkılarınızı söylüyorum’ derdi, çünkü bizden ve kültürümüze ait olan şeyleri harmanladı. O da bir nevi Gençliğe Hitabe aslında. ‘Bakın geçmişiniz bu, geleceğimiz bu’ diyor şarkılarında. Bugün bir bayram gününde daha onun eserlerini nesillere aktarmaya devam ediyoruz.”

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Doğukan Manço: Babamla bayram anım hiç yok

 

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#Doğukan Manço#Barış Manço#Hülya Koçyiğit

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