Doğukan Manço: Babamla bayram anım hiç yok

Haberin Devamı

Doğukan Manço, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının konuğu oldu. Manço, babası Barış Manço ile bayram anıları sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı. Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik.”

ŞARKILARI ADETA GENÇLİĞE HİTABE

Doğukan Manço, babası Barış Manço’nun ülkeye büyük katkılar sunduğunu ve bir kültürü devam ettirmek istediğini belirtti:



“Babam hep ‘Ben sizin şarkılarınızı söylüyorum’ derdi, çünkü bizden ve kültürümüze ait olan şeyleri harmanladı. O da bir nevi Gençliğe Hitabe aslında. ‘Bakın geçmişiniz bu, geleceğimiz bu’ diyor şarkılarında. Bugün bir bayram gününde daha onun eserlerini nesillere aktarmaya devam ediyoruz.”

Haberin Devamı