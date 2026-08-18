Doğukan Güngör 'Haysiyet'in sesi oldu

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“SÜRPRİZİMİZ VAR”



Askerlik dönüşü soluğu Haysiyet setinde alan Doğukan Güngör, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Vatani görevi sırasında verdiği kilolar ve fit görünümüyle adından söz ettiren oyuncu, bu kez müzikteki hünerlerini sergiledi. Dizi için usta müzisyen Kıraç'la stüdyoya girdi. Güngör, mikrofon başında kulaklığıyla çekilen karesini Kıraç'ı etiketleyerek paylaştı. Gönderisine eklediği, "Sürprizimiz var. Biraz uğraştırdım" notu takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Yakışıklı oyuncunun Haysiyet için seslendirdiği şarkı ve sergileyeceği performans şimdiden konuşulmaya başladı.

YILLAR SONRA GELEN DÖNÜŞ



Doğukan Güngör ve Kıraç'ı bir araya getiren sürpriz proje, ünlü müzisyenin uzun bir aranın ardından yer aldığı ilk dizi çalışması olma özelliği taşıyor. Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapımın müziğine imza atan Kıraç, hafızalarda yer eden eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçının Haysiyet için yeniden stüdyoya girmesi, projeye yönelik ilgiyi daha da artırdı.

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AŞK MI, HAYSİYET Mİ?



Çekimleri İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta devam eden Süreç Film imzalı Haysiyet’te Doğukan Güngör, Karlıova Ailesi'nin en küçük ferdi Mehmet karakterini canlandıracak. Cesur, vicdanlı ve çalışkan yapısıyla öne çıkan Mehmet, aşkı, ailesi ve haysiyeti arasında kalacağı zorlu seçimlerle hikâyenin merkezinde yer alacak.

YILDIZ İSİMLER AYNI PROJEDE



Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

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EYLÜLDE KANAL D'DE



Onur, aile bağları, aşk ve hayata tutunma mücadelesini merkezine alan Haysiyet, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla eylülde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.