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Doğu Demirkol: Sevilmek için sahnedeyim

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#Doğu Demirkol#Zorlu PSM#Youtube
Doğu Demirkol: Sevilmek için sahnedeyim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:45

DOĞU Demirkol, Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan “Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?” programına konuk oldu.

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Ünlü komedyen psikolog Pınar Sabancı ile “Travmalardan Mizaha” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Demirkol, “Yaptığın iş, kabul edilme isteğinin bir parçası olabilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bence olabilir. ‘Doğu’ adlı dizimdeki bir bölümde bunu işledim. Psikolog bölümünde yakın arkadaşım Özgür, beni zorla kendi psikoloğuna götürüyor. Çünkü yeni travmalarım vardı, depresyona girmiştim. 2012’de katıldığım ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’de seyirciler tarafından yuhalanmıştım. Özgür, ‘Ayrı görüşlerden gelen bir ailesi var ve çocukluğundan beri ailesinden göremediği sevgiyi kitlelerden dilenmek için kendini sahneye atan bir Doğu görüyoruz’ dedi psikoloğa. Benim analizimi yapmış. Belki de sevilmeye çalışıyorumdur sahneye kendimi atarak. Öyleyse peki bunun bir çözümü var mı?”

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#Doğu Demirkol#Zorlu PSM#Youtube

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