Doğu Demirkol gelirini Filistin'e bağışlayacak

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Türkiye’den ve dünyadan pek çok ünlü isim, İsrail’in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara tepki göstererek Filistin’e desteğini açıkladı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol da Filistin için anlamlı bir hareket gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacağını açıkladı. Ünlü komedyene takipçilerinden teşekkür yorumları yağdı.