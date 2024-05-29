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Doğu Demirkol gelirini Filistin'e bağışlayacak

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#Doğu Demirkol#Filistin#Refah
Doğu Demirkol gelirini Filistine bağışlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:19

İSRAİL ordusu önceki gün Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah kentinde Filistinli sivillerin kaldığı çadırları vurdu.

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 Türkiye’den ve dünyadan pek çok ünlü isim, İsrail’in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara tepki göstererek Filistin’e desteğini açıkladı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol da Filistin için anlamlı bir hareket gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacağını açıkladı. Ünlü komedyene takipçilerinden teşekkür yorumları yağdı.

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#Doğu Demirkol#Filistin#Refah

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