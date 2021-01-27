Doğduğun Ev Kaderindir’deki Özlem kimdir? Ebru Cündübeyoğlu oyuncu kadrosuna katıldı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış’ın ablasının kim olduğu merak ediliyor. Çarşamba akşamları yayınlanan diziye dahil olan Ebru Cündübeyoğlu, Özlem karakterine hayat verecek. İzleyiciler Ebru Cündübeyoğlu’nun kaç yaşında olduğunu ve oynadığı dizileri merak ediyorlar. İşte hakkında bilgiler
Ebru Cündübeyoğlu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Özlem karakterine hayat verecek. Barış’ın ablası olan Özlem, Zeynep’e karşı olumsuz tavırları ile fragmana damga vurdu. Cündübeyoğlu daha önce Deli Yürek, Koçum Benim, Omuz Omuza, Avrupa Avrupa, Galip Derviş gibi dizilerde rol aldı.
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?
10 Eylül 1974 doğumlu olan Ebru Cündübeyoğlu birçok ünlü izi ve filmde rol aldı. Ünlü isim Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu. Annesi Hülya Cündübeyoğlu da, 1970 Türkiye 4. Güzeli seçilmiş.
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçildi. Ardından Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. TRT'de "Bir Başka Gece" programında sunuculuğa başladı.
1993 yılında başladığı sunuculuğa 1997 yılına kadar çeşitli kanallarda sürdürdü.1997 yılında sinemaya başlayan Cündübeyoğlu, Deliyürek dizisindeki "Avukat Ayşegül" rolü ile geniş seyirci kitlesine ulaştı. Televizyon dizileriyle başlayan oyunculuk serüveni, 1999'da tanıştığı tiyatro sahnesinin de eklenmesiyle halen devam ediyor.
TRT ve özel televizyon kanallarında dizi filmlerde ve sinema filmlerinde rol aldı.
2005 yılında çıkardığı 'Aşılı Kolum' aşılı şiir kitabıyla şairliğe ilk adımını attı.
Ebru Cündübeyoğlu, radyocu Güçlü Mete ile evlendi. Ünlü ismi Duru isminde bir kızı vardır.
İŞTE OYNADIĞI DİZİLER
Gülüm - 1998
Deli Yürek - 1999-2002
Koçum Benim - 2002-2004
Çınaraltı - 2003
Omuz Omuza - 2004
Gizli Patron - 2006
Kuzey Rüzgarı - 2007-2008
Şöhret Okulu - 2007
Yalancı Romantik - 2008
Kalbim Seni Seçti - 2011
Avrupa Avrupa - 2011
Yalan Dünya - 2012 (konuk oyuncu)
Galip Derviş - 2014 - Pelin Öztürk (Konuk Oyuncu)
Evli ve Öfkeli - 2015-2016
Gülizar - 2018
Doğduğun Ev Kaderindir - 2021
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