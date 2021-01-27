Doğduğun Ev Kaderindir’deki Özlem kimdir? Ebru Cündübeyoğlu oyuncu kadrosuna katıldı

Ebru Cündübeyoğlu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Özlem karakterine hayat verecek. Barış’ın ablası olan Özlem, Zeynep’e karşı olumsuz tavırları ile fragmana damga vurdu. Cündübeyoğlu daha önce Deli Yürek, Koçum Benim, Omuz Omuza, Avrupa Avrupa, Galip Derviş gibi dizilerde rol aldı.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

10 Eylül 1974 doğumlu olan Ebru Cündübeyoğlu birçok ünlü izi ve filmde rol aldı. Ünlü isim Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu. Annesi Hülya Cündübeyoğlu da, 1970 Türkiye 4. Güzeli seçilmiş.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçildi. Ardından Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. TRT'de "Bir Başka Gece" programında sunuculuğa başladı.

1993 yılında başladığı sunuculuğa 1997 yılına kadar çeşitli kanallarda sürdürdü.1997 yılında sinemaya başlayan Cündübeyoğlu, Deliyürek dizisindeki "Avukat Ayşegül" rolü ile geniş seyirci kitlesine ulaştı. Televizyon dizileriyle başlayan oyunculuk serüveni, 1999'da tanıştığı tiyatro sahnesinin de eklenmesiyle halen devam ediyor.

TRT ve özel televizyon kanallarında dizi filmlerde ve sinema filmlerinde rol aldı.

2005 yılında çıkardığı 'Aşılı Kolum' aşılı şiir kitabıyla şairliğe ilk adımını attı.

Ebru Cündübeyoğlu, radyocu Güçlü Mete ile evlendi. Ünlü ismi Duru isminde bir kızı vardır.

İŞTE OYNADIĞI DİZİLER

Gülüm - 1998

Deli Yürek - 1999-2002

Koçum Benim - 2002-2004

Çınaraltı - 2003

Omuz Omuza - 2004

Gizli Patron - 2006

Kuzey Rüzgarı - 2007-2008

Şöhret Okulu - 2007

Yalancı Romantik - 2008

Kalbim Seni Seçti - 2011

Avrupa Avrupa - 2011

Yalan Dünya - 2012 (konuk oyuncu)

Galip Derviş - 2014 - Pelin Öztürk (Konuk Oyuncu)

Evli ve Öfkeli - 2015-2016

Gülizar - 2018

Doğduğun Ev Kaderindir - 2021