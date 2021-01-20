Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi ölecek mi? Soru işareti bırakan yeni bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte dizinin 20 Ocak'ta yayınlanacak bölümüne dair ipuçları da geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Barış ve Zeynep arasında bir süredir beklenen yakınlaşma gerçekleşirken Mehdi'nin yoğun bakımda hayati tehlikesi devam etmektedir. Yaşananlar kendisini sorumlu tutan Zeynep, bir yandan da Mehdi’nin ailesini toparlamaya çalışır. Öte yandan Kibrit ve diğerleri kirayı ödeyemeyince evden atılır, onları zor durumda gören Zeynep, her şeyi göze alarak hepsini kendi evine götürür.