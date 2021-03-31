Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı? Günler öncesinden iddia edilmişti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un ayrılacağı iddia edilmişti. Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un diziden nasıl ayrılacağı soruları yayınlanan fragmanla yanıt buldu. Peki ama Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi, nasıl veda edecek? İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı?
Büyük ilgi ile takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 25. bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 25. bölümüne Mehdi'nin vurulma anı damga vurdu. Dizide hikayesi biten yakışıklı oyuncu Çelikkol, bu hafta sevilen projeye veda edecek. Zeynep'i korumaya çalışan Mehdi vurularak hayatını kaybedecek.
İbrahim Çelikkol diziden neden ayrıldı?
İbrahim Çelikkol diziden ayrılacağı haberlerine yönelik açıklamada bulundu. Engin Öztürk'ün kadroya dahil olması ardından İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri dizinin ikinci adama durumuna düşmüştü. Mehdi'den boşanan Zeynep, Barış ile aşk yaşamaya başlamıştı.