Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı? Günler öncesinden iddia edilmişti

Büyük ilgi ile takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 25. bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 25. bölümüne Mehdi'nin vurulma anı damga vurdu. Dizide hikayesi biten yakışıklı oyuncu Çelikkol, bu hafta sevilen projeye veda edecek. Zeynep'i korumaya çalışan Mehdi vurularak hayatını kaybedecek.

İbrahim Çelikkol diziden neden ayrıldı?

İbrahim Çelikkol diziden ayrılacağı haberlerine yönelik açıklamada bulundu. Engin Öztürk'ün kadroya dahil olması ardından İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri dizinin ikinci adama durumuna düşmüştü. Mehdi'den boşanan Zeynep, Barış ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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