Doğduğun Ev Kaderindir’de Barış’ı canlandıran Engin Öztürk kimdir?

Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğu olan Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde lisansını tamamladı:



2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girdi ve 2005 yılında mezun oldu. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.



2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırdı.



Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlendi. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırdı.



2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde Levent Topal karakterini canlandırdı. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynadı. 2020 yılında ise Netflix'in yayınlanacağı absürt komedi dizisi olan 50m2 dizisine hazırlanmaktadır.