Haber Giriş: 19.02.2020 - 11:05,
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlandı..
Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile birlikte yeni bölümde neler yaşanacağını da ortaya çıktı. Zeynep'in hayatı ile ilgili vereceği karar merakla beklenirken, bir çok şeyden vazgeçme noktasındadır. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Dizinin bu haftaki bölümünde Mehdi ve Zeynep arasındaki aşk alevlenirken, Ekrem'in herkesten sakladığı sırrını öğrenen Mehdi'nin yeni hamlesinin ne olacağı merak konusu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanı
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