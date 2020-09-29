Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? Yeni sezon fragmanında Kırmızı Oda sürprizi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Oyuncuları arasında Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev’in yeni sezon fragmanı yayınlandı ve tarih belli oldu. İşte fragman ve detaylar
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanı yayınlandı. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin sezon finalinin ardından gözler yeni sezon tarihine çevrilmişti. Yeni bölüm fragmanında dizinin 30 Eylül’de başlayacağı duyuruldu. Fragmanda ayrıca Kırmızı Oda dizisinde rol alan Binnur Kaya da dizideki karakteri ile yer alıyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizi 30 Eylül’de yeni bölümleri ile ekrana gelmeye başlayacak. Doğduğun Ev Kaderindir her hafta çarşamba günleri 20.00’da ekrana geliyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Binnur Kaya dizideki karakteri ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünde yer alacak. İki dizi de Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle