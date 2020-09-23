Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon tarihi belli oldu. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon tarihi açıklandı. Dizi 30 Eylül’de 13. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanı

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonu 30 Eylül’de başlayacak.

ENGİN ÖZTÜRK DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Eylem Canpolat'ın ise yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin yeni erkek oyuncusunu belli oldu. Engin Öztürk dizinin yeni bölümlerine özel bir karakter olarak dahil olacak. Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek