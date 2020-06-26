Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? Demet Özdemir'den heyecanlandıran paylaşım

TV8 ekranlarında yayınlanan, yönetmeliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle pek çok diziyle birlikte çekimleri durdurulan dizinin normale geçişin başlamasıyla setlerine başladı. Dizinin başrolü Demet Özdemir Instagram hesabından "Geri dönüyoruz" paylaşımı yaparak beklenen haberi verdi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 11 bölüm yayınlandıktan sonra setine ara vermişti. Dizinin 12. bölüm tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.