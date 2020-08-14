Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? 2. yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümünün ekranlara gelmesini bekliyorlar. Mehdi ve Zeynep'in yeni bir hayata başlangıç yaptığı sezon finalinin ardından, yeni sezon fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Benan, Zeynep ve Mehdi’yi nasıl bir sürecin beklediği yeni sezonda belli olacak. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon tanıtım fragmanı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV 8’de ekrana gelen dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin eylül ayı başında başlaması bekleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm tarihi belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi’yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder.

Ancak Benal’in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan’ın, Benal için başka planları vardır.

Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

En karanlık gecenin sabahında bile umut var mıdır? Hayat, kimi zaman bittiği yerden mi başlar? Zeynep için, artık bu soruların cevabını öğrenme zamanı gelmiştir.