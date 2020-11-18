Doğduğun Ev Kaderindir Nazlı kimdir, kaç yaşında? Ayşe Akın hakkında bilgiler

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları arasında yer alan Ayşe Akın, dizide Nazlı karakterine hayat veriyor. Mehdi’ye olan ilgisi ile dikkat çeken Nazlı karakterinin neler yapacağı merak konusu. 24 Ocak 1992 tarihinde Belçika’da dünyaya gelen ve Muhteşem Yüzyıl, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan Ayşe Akın hakkında bilgiler

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNDEKİ NAZLI KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nazlı karakterine Ayşe Akın hayat veriyor

AYŞE AKIN KİMDİR?

Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde bir Türk ailenin kızı olarak Belçika'da doğmuştur. Aslen Afyonlu olan genç oyuncu, henüz 4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika'da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe, yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını bir dönem "Ayshe" olarak kullanmıştır.

Türkiye'ye gelmeden önce Brükselde İşletme-Ekonomi okuyordu ama Türkiye'den oyunculuk teklifi alınca her şeyi bıraktı ve geldi. Craft Atölyesi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

2011 yılında kendisi gibi Belçikalı-Türk futbolcu Önder Turacı ile de kısa süreli bir evlilik yaşadı. Kamera karşısına ilk kez 2013’te Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile geçti. Dizide Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı. 2014’te ise Güllerin Savaşı isimli dizide Duygu karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Canan Ergüder, Barış Kılıç, Damla Sönmez ve Sercan Badur yer aldı.

Oyunculuğunu yanında bir dönem müzikle de ilgilenen Ayşe Akın, Ajda Pekkan’ın Kim Ne Derse Desin isimli şarkısını yorumladı. İlk şarkısı olmasına rağmen üç ay içerisinde 15 milyon civarında tık aldı. Sonradan 40 milyonu geçmiştir. Arkadaşının katılmak için başvurduğu yarışmada tesadüf eseri sesi fark edilen Ayşe Akın, Ayshe ismiyle müzik dünyasında yerini aldı

2016’da Sinemaya da adım atan Ayşe Akın, Kervan 1915 isimli filmde başrol olarak rol aldı. Film, Ermeni vatandaşların bir kısmının hayatını kurtaran Salim isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Filmde Murat Han, İpek Tuzcuoğlu, İbrahim Kendirci, Ayşe Akın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Karahan ve Burhan Gençkol yer aldı.

Müzik kariyerine Sony Music ile devam ettiren Ayşe, ‘Ben Bile Şok’ adlı şarkıyla ikinci klibini çekmiştir.

2017 yılında anoreksiya hastalığı ile gündemin ortasına oturan Ayşe Akın, bu hastalığı nasıl yendiğini farklı mecralardan tüm Türkiye’ye paylaştı ve uzman doktorları, diyetisyenleri, psikologları bir araya getirip bu hastalığa maruz kalan birçok gence umut ışığı olup onları ücretsiz tedavi olmalarına vesile olmuştur.

İki yıllık bir aradan sonra oyuncu Ayşe Akın Kanal D'de yayınlanan 'İnsanlık Suçu' dizisiyle Neslihan karakteriyle ekranlara tekrar merhaba dedi. Pastel Film-Efe İrvül’ün yapımcılığını, Barış Yöş’ün yönetmenliğini üstlendiği İnsanlık Suçu, cumartesi akşamı Kanal D’de yayınlanıyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Laçin Ceylan, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Cankat Aydos, Ayşe Akın, Oğuz Öztekin, Müşerref Göksever, Dursun Poyraz Saygılı ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın bulunduğu dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri Ayşe Akın oldu.

Düet yaptığı şarkı, Mayıs 2018in ilk haftasında Sony Music tarafından çıkarıldı.