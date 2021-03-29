Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fragmanına Mehdi’nin vurulması anı damga vurdu- Mehdi öldü mü?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 1 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği ortaya çıktı.

Zeynep’in kucağında Müjgan bebekle koştuğu bir sırada bahçede kurşunlar havada uçmaya başlıyor. Mehdi, Zeynep’in önüne atlayarak kurşunlara hedef oluyor.

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