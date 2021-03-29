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Televizyon
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fragmanına Mehdi’nin vurulması anı damga vurdu- Mehdi öldü mü?

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fragmanına Mehdi’nin vurulması anı damga vurdu- Mehdi öldü mü?

İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi'nin Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda edeceği ortaya çıkmıştı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fragmanına Mehdi’nin vurulması anı damga vurdu. Böylece Mehdi'nin ölerek diziden ayrılacağı öğrenildi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 1 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği ortaya çıktı. 

Zeynep’in kucağında Müjgan bebekle koştuğu bir sırada bahçede kurşunlar havada uçmaya başlıyor. Mehdi, Zeynep’in önüne atlayarak kurşunlara hedef oluyor.

 

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