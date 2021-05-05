Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam yok mu? Yeni bölüm saat kaçta? Yayın akışında değişiklik

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm tarihinde saat değişikliğine gidildi. Survivor 2021 Özel Konseyi nedeniyle Doğduğun Ev Kaderindir gecikmeli olarak ekrana gelecek. Survivor 2021 Özel Konsey yayınlanacak. Dün akşam gerçekleşen eleme sonrası Survivor'da adalar birleşecek ve takımlar değişecek. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ise 21.15'te başlayacak.

Konuyla ilgili Acun Ilıcalı, ''Özel konsey olacak, yeni takımlar açıklanacak. Bununla ilgili bilgiyi de yayın biter bitmez Instagram'da konuşacağız. Survivor Ekstra'nın da konusu yeni takımlar olacak.'' dedi.

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