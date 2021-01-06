MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDoğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Gözler Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanında
GeriTelevizyon Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Gözler Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Gözler Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Gözler Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanında
Abone Olgoogle-news

Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı TV 8 yayın akışı ile yanıt buldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin son bölümüne Zeynep’i kaçıran Mehdi’nin hapse girmesi damga vurdu. Ayrıca Barış ve Zeynep’in yakınlaşması izleyenleri heyecanlandırdı. TV 8 yayın akışında bu akşam dizinin yeni bölümü yer almıyor. İşte detaylar

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN VAR MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Yerli Sinema

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Ailecek Şaşkınız

20:00 Yerli Sinema

22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2019

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle