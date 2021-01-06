Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Gözler Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanında
Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı TV 8 yayın akışı ile yanıt buldu.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin son bölümüne Zeynep’i kaçıran Mehdi’nin hapse girmesi damga vurdu. Ayrıca Barış ve Zeynep’in yakınlaşması izleyenleri heyecanlandırdı. TV 8 yayın akışında bu akşam dizinin yeni bölümü yer almıyor. İşte detaylar
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN VAR MI?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Yerli Sinema
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Ailecek Şaşkınız
20:00 Yerli Sinema
22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2019
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
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