Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Gözler Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanında

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin son bölümüne Zeynep’i kaçıran Mehdi’nin hapse girmesi damga vurdu. Ayrıca Barış ve Zeynep’in yakınlaşması izleyenleri heyecanlandırdı. TV 8 yayın akışında bu akşam dizinin yeni bölümü yer almıyor. İşte detaylar

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN VAR MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Yerli Sinema

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Ailecek Şaşkınız

20:00 Yerli Sinema

22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2019

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda