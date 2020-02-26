Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelirken, Mehdi’nin attığı adım Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölüm fragmanına damga vurdu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin fragmanında Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterlerin gün yüzüne çıkması ise, şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde yaşanacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur.

Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar.

Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.