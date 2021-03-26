Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde Mehdi ölecek mi?

Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölümü ile 31 Mart'ta Tv8'de sevenleri ile buluşacak. Geçen çarşamba yayınlanmayan ve hayranlarını meraklandıran Doğduğun Ev Kaderindir önümüzde hafta heyecanlı bölümde kaldığı yerden ekran macerasına devam edecek. Silahların çekildiği dizinin fragmanında Mehdi'nin akıbeti merak konusu oldu. Tüm merak edilenler çarşamba akşamı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir, 31 Mart 2021 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici karşısında olacak.

DİZİNİN KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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