Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm yeni sezon ne zaman? İşte, Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm (sezon finali) özeti

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün oyuncu kadrosunda yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir TV8 ekranlarında sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölümde, Mehdi'yle mutlu olmayı seçen Zeynep'in yaptığı konuşma dikkat çekti. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm özeti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir corona virüsü salgını nedeniyle çekimleri ertelenmişti. 12. bölümüyle sezon finali yapan dizinin, kısa bir süre yaz tatili yapacağı ve yeni sezon çekimlerinin ağustos ayında başlaması bekleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in 12. yeni bölümünün eylül ayında ekranlara gelmesi öngörülüyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. BÖLÜMDE (SEZON FİNALİ) NELER OLDU?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi’yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder.

Ancak Benal’in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan’ın, Benal için başka planları vardır.

Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

En karanlık gecenin sabahında bile umut var mıdır? Hayat, kimi zaman bittiği yerden mi başlar? Zeynep için, artık bu soruların cevabını öğrenme zamanı gelmiştir.