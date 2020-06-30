Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm (sezon final) fragmanı yayında: Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 1 Temmuz Çarşamba akşamı 12. bölümüyle sezon finali yapacak. İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölüm fragmanında, Zeynep ve Mehdi arasında yaşancak olan gelişmeler dikkat çekti. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı. Dizinin 12. bölüm fragmanında Mehdi ve Zeynep'in aileleriyle tatile çıkması dikkat çekti. İşte, o görüntüler;

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.