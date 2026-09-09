'Doğduğum ev konservatuvardı'

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KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Haysiyet”le ekranlara dönen Kerem Alışık, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Annesi Çolpan İlhan, babası Sadri Alışık ve dayısı Attilâ İlhan’ın gölgesinde büyümenin zorluklarını anlatan oyuncu, çocukluğunun geçtiği evin adeta bir konservatuvar olduğunu söyledi:



“Bizim ev konservatuvardı. Ben konservatuvardan mezun oldum. Evimizde pazar günleri sohbetler olurdu. Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a, Attila İlhan’dan, Selim İleri’ye birçok kişi gelirdi. Edebiyat, sanat ve hayat konuşulurdu.”



AİLEM OYUNCU OLMAMI İSTEMEDİ



Alışık, anne ve babasının kendisinin oyuncu olmasını istemediğini belirtti:

“Onlar oyuncu olmamı hiç istemedi. ‘Hırs mesleği, ihtiras mesleği’ diye. Meslekten zarar görebileceğimi düşündüler. Annem hep diplomat olsun derdi” ifadelerini kullandı. Anne ve babasının gölgesinde kalmamak için kendi yolunu çizdiğini anlatan Alışık, “Onların gölgesiyle yaşamamı asla istemediler ama ben de hiç istemedim. O zaman ne yapmak lazım? Güneşe çıkmak lazım. Güneşe çıktım, kendi gölgemi oluşturdum. Kendi gölgemi görebildim, gölgelenmeyecek şekilde. Ama bunu onlara borçluyum” dedi.

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Oyunculuğa başlamadan önce futbolcu olmak istediğini söyleyen Alışık, kariyerine babasının ölümünden sonra başladığını anlattı:

“Ben futbolcu olacağım, derdim. Yeteneğim de, hevesim de vardı. Ama aslımda oyunculuğa karşı büyük aşk vardı. Babamı kaybettikten sonra ben oyunculuğa başlıyorum. Babamın aklında benim oyuncu olacağım hiç olmadı. Annem yüreklendirdi. Sonra nasip oldu.”



Oğlu Sadri Alışık’la ilişkisini de anlatan Kerem Alışık, “Cenneti de cehennemi de onda gördüm. Ağlarken de gülerken de gördüm onu” dedi. Oğlunun oyunculuk yerine yöneticiliği tercih ettiğini belirten Alışık, “Bizi mahcup etmeyen, efendi, dürüst bir çocuk oldu” diye konuştu.



HAYSİYETİNİ KAYBEDERSEN BİR ŞEYİN KALMIYOR



Yeni dizisi “Haysiyet”te Sadık Karlıova karakterini canlandıran Alışık, haysiyet kavramının kendisi için önemini de şu sözlerle anlattı:

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“İnsanın iki büyük serveti var. Biri haysiyet, biri şahsiyet. Her şeyini kaybedersin ama haysiyetini kaybedersen kaybedecek bir şeyin kalmıyor bu hayatta. Bir de umut. Umudu da kaybetmemek lazım.”

Dayım bana hep ‘Çocuk’ derdi

Attilâ İlhan’ın hayatındaki yerinin de çok özel olduğunu anlatan Kerem Alışık, dayısından aldığı en önemli öğütlerden birinin okumak olduğunu söyledi.

Çocukluğunda yazmaya başladığını belirten Alışık, “Çok okuyacaksın ki çok yazabilesin. Yazmak için okuman lazım” sözlerini aktardı. Dayısının kendisine yazma alışkanlığı kazandırdığını anlatan Alışık, “8-9 yaşlarındayım. ‘Ne yazacağım dayı?’ dedim. ‘Gel’ dedi. ‘Otur camın önüne. Geleni geçeni yaz.’ Önemli olan yazma alışkanlığını kazanmak. İşte öyle başladı” dedi.

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İNANCIM ÇOK SAĞLAM

İnancının hayatındaki yerinden söz eden Kerem Alışık, “Benim inancım var, imanım var. Bundan da çok büyük gurur, mutluluk duyuyorum. Her sabah zikir çekerek koşu ve yürüyüşlerimi, formumu, hayallerimin peşinden koşarak koruyorum” dedi.

Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu da vurgulayan oyuncu, “İnancımı hiç sorgulatmam. Adalet, merhamet, cesaret, ibadet benim vazgeçilmezim” ifadelerini kullandı.